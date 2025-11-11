11 de noviembre de 2025
Tunuyán celebrará su aniversario con una maratón nocturna en el Parque de La Lombardía

La competencia se correrá el sábado 6 de diciembre en el Parque de La Lombardía de Tunuyán, con modalidades recreativas y competitivas.

Maratón Aniversario Tunuyán.

La Ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón Aniversario de Tunuyán, que se realizará el sábado 6 de diciembre a las 20 horas en el Parque de La Lombardía. Este evento deportivo invita a vecinos y visitantes a participar en una tarde cargada de energía, celebración y espíritu deportivo.

Modalidades de participación de la Maratón de Tunuyán

  • 3K – Instancia recreativa y familiar (sin dorsal ni chip)
  • 6K y 12K – Instancia competitiva (para mayores de 16 años)

Acreditación y entrega de kits para la Maratón de Tunuyán

  • Participantes de Tunuyán: viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 h, en la Plaza Departamental San Martín
  • Participantes foráneos: sábado 6 de diciembre, de 18 a 19 h, en el Parque de La Lombardía

Importante Cada participante deberá descargar el deslinde de responsabilidad, completarlo, firmarlo y presentarlo impreso al momento de la acreditación. Sin este documento no se podrá retirar el kit.

Valor de inscripción El pago se realizará al momento de retirar el kit. Se aceptará efectivo y transferencia.

  • $15.000 – Incluye remera oficial + medalla finisher + dorsal con chip descartable
  • $10.000 – Sin remera (incluye medalla finisher + dorsal con chip descartable)
