Tunuyán celebrará su aniversario con una maratón nocturna en el Parque de La Lombardía

Por Sitio Andino Departamentales 11 de noviembre de 2025 - 20:08
La Ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la
, que se realizará el Maratón Aniversario de Tunuyán sábado 6 de diciembre a las 20 horas en el Parque de La Lombardía. Este evento deportivo invita a vecinos y visitantes a participar en una tarde cargada de energía, celebración y espíritu deportivo.
Accede al formulario e inscribite
. Tenés tiempo hasta el miércoles 03 de diciembre para llenar tu solicitud. https://forms.gle/DQWmd4J1S3965WBz9
Modalidades de participación de la Maratón de Tunuyán 3K – Instancia recreativa y familiar (sin dorsal ni chip) 6K y 12K – Instancia competitiva (para mayores de 16 años) Acreditación y entrega de kits para la Maratón de Tunuyán Participantes de Tunuyán: viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 h, en la Plaza Departamental San Martín Participantes foráneos: sábado 6 de diciembre, de 18 a 19 h, en el Parque de La Lombardía Importante Cada participante deberá descargar el deslinde de responsabilidad, completarlo, firmarlo y presentarlo impreso al momento de la acreditación. Sin este documento no se podrá retirar el kit.
Valor de inscripción El pago se realizará al momento de retirar el kit. Se aceptará efectivo y transferencia.