14 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

La provincia de Mendoza se posiciona como una voz a favor de avanzar en la legislación de la eutanasia. Existen varios proyectos presentados para su aprobación.

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.

 Por Natalia Mantineo

La aprobación de la eutanasia en Uruguay, que lo convierte en el primer país de América Latina en legalizarla, reencendió con fuerza el debate sobre la "muerte digna" en Argentina. En este marco, el Ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, tomó un rol protagónico al confirmar que la discusión ya se está realizando en los más altos niveles nacionales.

Además, el funcionario manifestó que la legalización de la eutanasia activa es el "derecho que falta" para garantizar la dignidad y autonomía de los ciudadanos.

Julio Cobos impulsa una nueva ley de acceso a la eutanasia, ante la reciente aprobación en Uruguay
Julio Cobos impulsa una nueva ley de acceso a la eutanasia, ante la reciente aprobación en Uruguay
Eutanasia: el impulso de Uruguay y el escenario argentino

Actualmente, la eutanasia activa (provocar directamente la muerte) es ilegal en Argentina. Sin embargo, el país sí cuenta con la Ley 26.742 de "Muerte Digna", que faculta a los pacientes terminales o con enfermedades irreversibles a rechazar tratamientos artificiales que prolonguen su sufrimiento.

Montero define esta ley como una forma de eutanasia pasiva, permitiendo a las personas decidir "no continuar con un tratamiento en casos muy puntuales."

Con varios proyectos de ley de eutanasia y muerte asistida en discusión dentro del Congreso, el impulso de Uruguay ha dotado al tema de una nueva urgencia.

Conversaciones con la Nación y la Comisión de Bioética

Por otro lado, el ministro de Salud reveló que el tema está escalando a nivel nacional. "Hace un tiempo que venimos hablando con el Ministerio de Salud de la Nación. Esta semana puntualmente pude hablarlo en privado con el Ministro," aseguró Montero.

El funcionario confirmó un avance clave: "Se está trabajando, han conformado una comisión de bioética que está trabajando el tema de eutanasia para hacer una recomendación."

Mendoza no es ajena al impulso legislativo. Montero recordó que el Gobernador Alfredo Cornejo presentó un proyecto sobre el tema junto a Jimena Latorre tiempo atrás. "Nosotros tenemos intención de que se abra ese debate," sostuvo el ministro.

Además, tras la aprobación en Uruguay, Julio Cobos impulsó una nueva ley de acceso a la eutanasia. El proyecto presentado por el diputado nacional actualmente se encuentra en comisiones y no es el único presentado, dado que otros legisladores también apoyan la apertura delacceso a la eutanasia.

La eutanasia activa como un "derecho de elegir"

Para Montero, el objetivo es dar un paso más allá de la "muerte digna" pasiva para asistir a personas cuyo sufrimiento se ha vuelto insoportable, tanto físico como psicológico, en una situación terminal a corto plazo.

"Esto es un paso más para que aquellas personas que atraviesan esa situación, que se vuelve insoportable en términos de dolor físico o psicológico, puedan decidir parar con ese sufrimiento y que el sistema de salud acompañe a ese paciente," explicó.

El ministro cerró su postura apelando a la ética y la vivencia en el sistema de salud, donde se conocen casos de sufrimientos muy difíciles en los últimos meses de vida: "Darle la posibilidad de que puedan decidir terminar con ese dolor nos parece que es un derecho que las personas tienen que tener por su dignidad y por la autonomía que tienen que tener las personas."

Por Natalia Mantineo
