10 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Tenencia responsable

Tunuyán acerca servicios veterinarios gratuitos a los vecinos del barrio UEFA

El programa ofrece atención gratuita y refuerza el compromiso del municipio de Tunuyán con el bienestar animal y la comunidad.

Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán, junto a The Vines Foundation, retomó el operativo de atención veterinaria gratuita en los barrios del departamento. Esta semana, la unidad móvil estará en la plaza del Barrio UEFA, donde se brindarán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos. El operativo se desarrollará los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, desde las 9.00 horas,

El programa funciona bajo un esquema presencial, los turnos se otorgan por orden de llegada, con un cupo limitado de intervenciones por día y una mascota por persona. Para las castraciones, se solicita que los animales tengan 12 horas de ayuno, condición indispensable para realizar la cirugía de manera segura.

Servicio básico para tu mascota en Tunuyán

La propuesta busca acercar servicios básicos de salud animal a las familias del departamento, especialmente a quienes no pueden trasladarse a un centro veterinario. Con estas jornadas, el municipio apunta a fortalecer la tenencia responsable, prevenir enfermedades y reducir la reproducción no planificada.

La Veterinaria Móvil continuará durante todo noviembre en distintos barrios de Tunuyán centro, como parte del plan municipal de salud animal. Las próximas fechas y puntos de atención serán informados a través de los canales oficiales del municipio.

