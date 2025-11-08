Tunuyán habilitó un canal de WhatsApp para conectar a vecinos con oportunidades laborales

Por Sitio Andino Departamentales







La Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Tunuyán, a través de su Oficina de Empleo, habilitó un nuevo canal de WhatsApp para que las personas interesadas en conseguir trabajo puedan acceder de forma rápida y directa a las ofertas laborales disponibles.

El canal se denomina BOLSA DE TRABAJO – Municipalidad de Tunuyán y está destinado a facilitar la comunicación entre quienes buscan empleo y las oportunidades que se generan en el departamento. Allí se publicarán regularmente las vacantes activas, junto con los requisitos y formas de contacto.

Hasta el momento, las ofertas vigentes incluyen: Operario de depósito. Operario instalador de riego. Personal técnico. Oficial Albañil. Mozo/a Bilingüe. Bellboy. Tractorista y Recepcionista.

Para conocer más detalles y recibir actualizaciones, se invita a la comunidad a seguir el canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VbBxGbT4yltHOBkzkN0H. Es gratuito, abierto y pensado para acompañar a quienes están en búsqueda laboral.

Esta herramienta forma parte de las acciones que el municipio impulsa para fortalecer el acceso al empleo y promover el desarrollo local. Opciones de empleo en Tunuyán image image image image image

Compartí la nota:







