Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro víctimas fatales tras accidentes viales en menos de 48 horas

Este fin de semana fue trágico para la provincia de Mendoza , ya que cuatro personas perdieron la vida tras un accidente vial . Los siniestros ocurrieron en los departamentos de San Rafael, La Paz y Tunuyán . La cifra llama la atención y genera preocupación en la ciudadanía. Un repaso de los casos.

Este sábado, un fatal accidente vial tuvo lugar en San Rafael , cuando una camioneta y un camión de transporte de origen brasileño chocaron de frente sobre la Ruta 153 , a unos 5 kilómetros de Monte Comán. Las autoridades confirmaron que el conductor del rodado menor falleció.

Se trata de Lorenzo Zapata, de 77 años y conductor del vehículo menor. Pasadas las 14, un camión conducido por un ciudadano brasileño circulaba de norte a sur por la Ruta 153 cuando, por razones que aún se investigan, una camioneta Ford Ranger impactó de frente contra el rodado mayor. El hombre falleció en el lugar.

Si bien la Policía intenta determinar el origen del accidente, un testigo clave —otro camionero brasileño que circulaba por delante del vehículo mayor— declaró que el conductor de la camioneta primero colisionó con el eje trasero de su camión Scania y luego impactó de manera frontal contra un segundo camión Mercedes Benz.

Durante la madrugada de este domingo, un vuelco fatal ocurrió en Villa Atuel y dejó como saldo la muerte de un joven conductor de 25 años y tres acompañantes heridos. El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana sobre la Ruta 143, en el sur del departamento de San Rafael.

accidente vial en san rafael Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

El siniestro involucró a un Ford Ka color bordo, que circulaba de Este a Oeste tras salir del salón de eventos La Santina. El conductor perdió el dominio del vehículo a la altura del kilómetro 457 y volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el interior del automóvil viajaban cuatro personas. El conductor, identificado como Laureano Pérez, de 25 años, fue trasladado de urgencia en ambulancia, pero falleció al llegar al hospital debido a la gravedad de las heridas.

El vehículo siniestrado terminó con daños totales, y el tránsito en la zona fue interrumpido parcialmente durante las primeras horas de la mañana mientras se desarrollaban las tareas de rescate y levantamiento de evidencias.

La Paz: los motivos del accidente vial son investigados por la Policía

En el departamento de La Paz, horas más tarde, aproximadamente a las 09:30, un conductor perdió el dominio de su vehículo, volcó sobre la calzada y quedó con las ruedas hacia arriba, obstruyendo parte de la ruta. El hombre que perdió la vida en el lugar fue identificado como Gabriel Sepúlveda, quien viajaba a bordo de un Peugeot 207.

El suceso ocurrió en el kilómetro 914 de la Ruta Nacional 7. Según la investigación, el rodado circulaba de Este a Oeste, pero en un determinado momento perdió el control del rodado, cuyos motivos aún se investigan.

Víctima fatal de 80 años en Tunuyán

Luego, en horas de la tarde, en el departamento de Tunuyán, un hombre de 80 años también fue víctima de un fatal accidente y murió en el lugar del hecho. El siniestro involucró a una motocicleta Honda 400 c.c., conducida por la víctima, y a un vehículo Ford Ecosport manejado por una mujer de 42 años.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 14:52 horas, sobre la Ruta Provincial 94, en las inmediaciones del restaurante "Chacayes", zona de Los Chacayes, Tunuyán. Tras un llamado al 911, efectivos policiales y personal médico arribaron al lugar y constataron el fallecimiento del motociclista, quien residía en Luján de Cuyo.

accidente vial tunuyan Tunuyán: un hombre de 80 años murió en un choque y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza.

De acuerdo con las primeras pericias, el siniestro se habría producido cuando la conductora de la Ecosport, que circulaba de Este a Oeste, activó el indicador de giro para ingresar al restaurante. En ese momento, la motocicleta, que se desplazaba en sentido contrario, impactó contra el lateral del vehículo. Las fuentes indican que la causa del accidente podría haber sido la circulación en contramano.

Con cuatro muertes en menos de 48 horas, Mendoza atraviesa un fin de semana marcado por la tragedia y la preocupación por la seguridad en sus rutas.