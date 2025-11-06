Accidente vial en el Parque San Martín: salió de terapia intensiva el adolescente que sobrevivió a la tragedia

El pronóstico del menor es alentador para los médicos

Tras el fatal accidente ocurrido en el Parque San Martín , que provocó el fallecimiento de un adolescente de 13 años , la segunda víctima continúa internada en el Hospital Humberto Notti . La tragedia conmocionó a toda la provincia de Mendoza , mientras se espera que el menor (también de 13 años) muestre una evolución favorable .

Según informaron fuentes del nosocomio a Sitio Andino, el pequeño se encuentra estable y, en las últimas horas, fue trasladado a sala común . Para los médicos, este es un signo alentador , ya que tras el siniestro sufrió graves lesiones y permaneció alrededor de cinco días en terapia intensiva .

El trágico accidente vial ocurrió este sábado al mediodía en el Parque General San Martín, donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer , frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida.

El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes , que cruzaban por el lugar a pie.

accidente vial Parque General San Martín niño muerto 01-11-25 El fatal accidente ocurrido en el Parque San Martín provocó el fallecimiento de un adolescente de 13 años

Un movil policial se movilizó al lugar tras la advertencia de testigos, y los efectivos constataron que uno de los niños, identificado como Fausto Morcos (13), había fallecido a raíz del impacto, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad.

De inmediato, se realizó un cordón sanitario para permitir el traslado urgente del menor herido al hospital Humberto Notti, donde fue asistido por el equipo médico de guardia.

accidente vial Parque General San Martín niño muerto 01-11-25 (02) La tragedia conmocionó a toda la provincia de Mendoza

Fuentes policiales indicaron que la conductora del vehículo involucrado permaneció en el lugar del hecho mientras se desarrollaban las tareas periciales y los cortes de tránsito.

Prisión domiciliaria para la mujer de 82 años que causó la tragedia

La mujer de 82 años que provocó el trágico accidente vial en el Parque San Martín, donde un menor de 13 años perdió la vida, recibió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Así lo decidió el Fiscal de tránsito Fernando Giunta durante la tarde de este miércoles.

poder judicial, polo judicial, ministerio publico fiscal.jpg La mujer de 82 años que provocó el trágico accidente recibió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica Foto: Yemel Fil

María Amelia Albina Molina ya fue imputada por los delitos de homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves por pasar el semáforo.

Además, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguraron que "por ningún motivo podrá abandonar su domicilio". Sin embargo, en los próximos días se incorporarán diversas pruebas a la causa y solicitarán la prisión preventiva de la mujer.