9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este domingo 9 de noviembre: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3320 de este domingo 9 de noviembre, cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 21.15, pondrá en juego un pozo de $9.500.000.000, y las quinielas registraron 1.600.000 apuestas en todo el país.

Lee además
Premios millonarios del Quini 6: quiénes ganaron y qué queda para el próximo sorteo
¡Cuánta plata!

Premios millonarios del Quini 6: quiénes ganaron y qué queda para el próximo sorteo
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre

Quini 6: resultados del sorteo del domingo 9 de noviembre

  • Tradicional

  • La Segunda

  • Revancha

  • Siempre Sale Quini 6

  • Pozo Extra

Quini 6
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Quini 6 repartió premios millonarios: cuánto ganaron los afortunados y los pozos que quedan

La mediación en la justicia de Mendoza como herramienta de paz

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Hoy se celebra el Día Mundial de la Adopción: conocé su importancia

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 9 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 9 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país
Innovación

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Te Puede Interesar

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Por Celeste Funes
Dalmiro Barbeito, presidene de CECIM durante su discurso
Inversiones

Las PyMEs de la construcción llaman a garantizar continuidad en la obra pública provincial

Por Marcelo López Álvarez
Las mediaciones en la justicia crecen día a día. 
Informe

La mediación en la justicia de Mendoza como herramienta de paz

Por Pablo Segura