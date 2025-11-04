Descuentos para contribuyentes al día: la Ciudad de Mendoza anunció beneficios para 2026

La Ciudad de Mendoza anunció un nuevo beneficio fiscal para los vecinos y vecinas que mantengan sus tasas municipales al día . Según el proyecto de Ordenanza Tarifaria 2026 , los contribuyentes podrán acceder a descuentos de hasta el 30% en el pago anual de la Tasa por Servicio a la Propiedad Raíz , cuyo vencimiento será en enero de 2026.

Los vecinos que estén al día recibirán un 10% de descuento si, al 18 de diciembre de 2025, tienen canceladas las tasas devengadas. Quienes además hayan tenido regularizada su situación al 31 de diciembre de 2024 , sumarán otro 10% adicional .

A esto se agrega un beneficio extra del 10% para los inmuebles destinados a servicios de alojamiento , siempre que cuenten con el certificado vigente del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) o del organismo competente.

Desde el municipio recordaron que aquellos contribuyentes que deseen ponerse al día con sus obligaciones pueden hacerlo de manera online, a través de los canales digitales habilitados por la Ciudad.

Una política sostenida de alivio fiscal

La medida se enmarca en una serie de acciones impulsadas por la gestión del intendente Ulpiano Suarez para promover el alivio tributario, mejorar el clima de negocios y fortalecer la inversión privada.

En 2024, el municipio eliminó 45 tasas municipales, lo que representó un ahorro superior a $60 millones para vecinos y comerciantes. Estas reducciones se sumaron a otras anteriores que ya habían beneficiado al 44% de los comercios capitalinos, con un impacto acumulado de más de $217 millones desde el inicio de la gestión.

Además, la Ciudad implementó habilitaciones comerciales online en 24 horas y a costo cero, reemplazó el libro físico de comercio por códigos QR y aplicó el silencio administrativo positivo, simplificando los trámites y reduciendo costos.

En julio, se eliminaron más de 60 tasas vinculadas a la construcción, lo que generó un alivio anual de $570 millones al sector privado. También se otorgaron beneficios a jubilados y pensionados, incluyendo exenciones impositivas y acceso gratuito a espacios culturales y deportivos. Fuente: Prensa Ciudad de Mendoza.