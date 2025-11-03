Cómo influye el oxígeno en la calidad y longevidad del vino: capacitación internacional en Mendoza.

La relación entre el oxígeno y el vino, una de las más delicadas y determinantes del proceso enológico, será el tema central de una capacitación internacional, que se realizará este martes de noviembre en Espacio Lodo, en Luján de Cuyo. La actividad estará destinada a profesionales de la industria vitivinícola y tendrá además un fin solidario: los fondos recaudados se destinarán al Banco de Alimentos de Mendoza.

Ciencia y técnica aplicadas al vino La gestión del oxígeno influye directamente en la longevidad, homogeneidad y evolución sensorial del vino. Conscientes de su relevancia, Vinventions lleva más de 25 años investigando este fenómeno desde su centro de I+D en Nîmes, Francia. En esta oportunidad, la compañía se une a Durox para ofrecer un espacio de formación que busca profundizar los conocimientos técnicos de los equipos de bodega y optimizar la administración del oxígeno durante todo el proceso de elaboración.

La jornada contará con la participación de dos referentes internacionales: Alain Bourgeois, enólogo con tres décadas de experiencia y actual responsable del soporte Técnico Enológico Durox - IOC Champagne, Francia, y Marta Arranz, especialista española de Vinventions y referente en Wine Quality Solutions (WQS), una línea de dispositivos de medición enológica desarrollados por la firma.

prodel (1) Marta Arranz, especialista española en gestión del oxígeno en el vino Experiencia internacional y conocimiento aplicado Arranz aporta una sólida trayectoria en el asesoramiento técnico a bodegas de España y Portugal, y ha participado como docente en instituciones de formación vitivinícola de Suiza y Francia. Por su parte, Bourgeois, ingeniero en procesos industriales, ha liderado innovaciones en el tratamiento de sabores indeseables y en técnicas de flotación aplicadas al vino, extendiendo su trabajo a Asia, Estados Unidos y el hemisferio sur.

Durante el encuentro, ambos expertos compartirán los resultados de investigaciones recientes sobre la gestión del oxígeno, abordando tanto la teoría como las herramientas tecnológicas disponibles para preservar la calidad del vino desde la fermentación hasta el embotellado. Conocimiento con propósito social La actividad, que se desarrollará entre las 9 y las 12.30, tendrá cupos limitados y requerirá inscripción previa. Cada registro permitirá colaborar con el rescate y la movilización de 48 kilos de alimentos, en beneficio del Banco de Alimentos de Mendoza, institución que asiste a más de 85 organizaciones sociales y contribuye a la alimentación de más de 47.000 personas.

