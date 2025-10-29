La K'onga vuelve a San Rafael en la Fiesta del Turismo y el Vino

Las entradas podrán adquirirse a través de http://www.entradaweb.com.ar desde las 9.00 de la mañana de este miércoles 29 de octubre. Las mismas tendrán un valor de $20.000 (sector de abajo) y $15.000 (sector superior).

Fiesta del Turismo y el Vino en San Rafael La Fiesta del Turismo y el Vino se celebrará el fin de semana extralargo del 22 y 23 de noviembre, con actividades en el teatro griego Chacho Santa Cruz y el predio lindero al centro cultural, donde también habrá shows artísticos y una importante presencia de puestos gastronómicos, degustación de vino, actividades recreativas, entre mucho más.