29 de octubre de 2025
Gran evento en el Sur

La K'onga vuelve a San Rafael en la Fiesta del Turismo y el Vino

El popular grupo se presentará en el teatro griego de San Rafael y promete una noche a puro cuarteto.

Por Sitio Andino Departamentales

Este miércoles estará disponible la pre-venta de tickets para que sanrafaelinos y turistas disfruten del show de La K´onga en San Rafael, grupo que animará la Fiesta del Turismo y el Vino, el sábado 22 de noviembre en el teatro griego Chacho Santa Cruz.

Las entradas podrán adquirirse a través de http://www.entradaweb.com.ar desde las 9.00 de la mañana de este miércoles 29 de octubre. Las mismas tendrán un valor de $20.000 (sector de abajo) y $15.000 (sector superior).

Una verdadera fiesta del deporte argentino, con seis días de competencia y clubes de todo el país en San Rafael.

San Rafael recibe a más de 50 equipos en un Torneo Nacional de Handball que paraliza la ciudad
Simulacro de incendio en San Rafael. video
Entrenamiento para emergencias

Simulacro en estación de servicio: rescataron a un "atrapado" en solo 13 minutos

Fiesta del Turismo y el Vino en San Rafael

La Fiesta del Turismo y el Vino se celebrará el fin de semana extralargo del 22 y 23 de noviembre, con actividades en el teatro griego Chacho Santa Cruz y el predio lindero al centro cultural, donde también habrá shows artísticos y una importante presencia de puestos gastronómicos, degustación de vino, actividades recreativas, entre mucho más.

Respaldo total de la comunidad organizada de San Rafael para sostener la lucha antigranizo

Definen si vuelve la lucha antigranizo: entidades intermedias votan en un encuentro con el intendente Omar Félix

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

San Rafael moderniza su alumbrado público con tecnología LED en avenidas centrales

La Ruta del Olivo: descubriendo la tradición olivícola mendocina

San Rafael recorre el país para mostrar su oferta turística de verano

El agrimensor social avanza en Mendoza: un puente entre el Estado y las comunidades

Elecciones 2025 en San Rafael: qué se juega en el Concejo Deliberante

Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

Entrevista

El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas

El hombre se encuentra fuera de peligro
Tensión

Rivadavia: un hombre se disparó tres veces tras una audiencia de mediación con su ex pareja

Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de octubre

El menor está internado en el hospital Central. 
circulaba en bicicleta

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

Los anuncios de Alfredo Cornejo durante Argentina Mining 2025.
Minería

Los anuncios de Cornejo en Argentina Mining 2025: regalías mineras y nuevos proyectos de cobre

Por Cecilia Zabala
Por las heladas, productores de diversas comunas realizan quemas de defensa activa.
¿Cuándo mejora el tiempo?

Productores activaron quemas por las heladas, pero el frío fue menor al esperado

Por Celeste Funes
Nuevo incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. 
no hay heridos

Nuevo incendio en la feria de Guaymallén

Por Pablo Segura