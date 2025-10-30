Una degustación entre libros y vinos para disfrutar en la Sala de Arte de Godoy Cruz.

La sala de arte de Godoy Cruz abre sus puertas este jueves 30 de octubre a las 20.00 horas , con “ Degustación de autores: vino y literatura” . Será una charla ideal para disfrutar de nuestra bebida nacional y conocer autores emblemáticos.

En primer lugar, el evento conquistará al público entrelazando dos mundos, desde el concepto de la presencia y la pausa . La entrada es gratuita con cupos limitados por orden de llegada. Además, se solicita a los interesados asistir con DNI.

Beber un vino o leer un libro invitan a habitar el instante y dejarnos transformar por lo que sucede a nuestro alrededor. Ciertamente, distintos profesionales se reunirán con los asistentes para escaparse de la rutina, y escuchar una buena historia copa en mano.

La profesora Luciana Condorelli y la licenciada Silvina Bruno, describirán el vínculo del vino como protagonista en la obra de cuatro autores de renombre internacional. Mientras tanto, la licenciada Estefanía Catulo ofrecerá cuatro varietales de las bodegas Calivista y Casir Dos Santos, especialmente seleccionados para la ocasión.

De esta manera, se harán presentes Ernest Hemingway y el vino como expresión de estilo de vida; Edgar Allan Poe y sus vinos tenebrosos, así como Agatha Chistie y sus espumosos, tan elegantes como letales.

También será parte la recordada Liliana Bodoc, con quien el vino se convierte en patrimonio cultural e identidad regional. Finalmente, esta experiencia donde se conjugan obras de autores consagrados y los varietales elegidos, hará vibrar los sentidos y dejará un sabor memorable en cada participante.

Conociendo a las disertantes en la sala de arte en Godoy Cruz

Luciana Evangelina Condorelli: Profesora de grado universitario en lengua y cultura inglesa y escritora de narrativa.

Cuenta con publicaciones propias como “Relatos que Ruedan” (2013) e “Inconexos” (2018); y antologías compartidas con autores locales y extranjeros.

María Silvina Bruno: Profesora de inglés y licenciada en literatura infantil y juvenil.

Entre otras actividades docentes, se desempeña como profesora en la Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo).

Estefanía Catulo: Licenciada en recursos humanos y sommelier en formación.

De igual modo, se dedica a la consultoría comercial de vinos boutique y café de especialidad.