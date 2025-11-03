3 de noviembre de 2025
Arranca el Cyber Monday 2025: cómo conseguir electrodomésticos con hasta 40% de descuento

El evento online más esperado del año se realizará desde hoy y hasta el 5 de noviembre, con rebajas de hasta el 45% y beneficios financieros para sus compras.

La categoría “Electro y Tecno / Hogar y Deco” será una de las más visitadas del evento



Con rebajas exclusivas, financiación en cuotas y envíos rápidos, se convierte en una cita clave para quienes buscan renovar su hogar o adquirir tecnología a buen precio. La categoría “Electro y Tecno / Hogar y Deco” será una de las más visitadas del evento.

Cyber Monday.jpg
Desde este lunes 3 de noviembre comienza el Cyber Monday 2025



Las principales marcas ya anticipan descuentos de hasta el 45%, además de cuotas sin interés y beneficios financieros adicionales. Sin embargo, los expertos recomiendan que el éxito de la compra no depende solo de la oferta, sino de la planificación previa.

Cómo prepararse para encontrar verdaderas oportunidades en el Cyber Monday

En medio de miles de promociones, comparar precios y modelos con anticipación es clave para identificar descuentos reales. Consultar el historial de precios, registrar favoritos y activar alertas en los sitios oficiales puede marcar la diferencia al momento de la compra.

Este año, el medio de pago también será protagonista. Además de las cuotas sin interés, las billeteras virtuales y bancos ofrecerán reintegros y beneficios exclusivos. Por eso, se aconseja revisar con qué tarjeta o aplicación se obtienen los mayores descuentos y aprovechar esas alianzas para maximizar el ahorro.

Entra al Ciber Monday 2025: acá

