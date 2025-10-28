28 de octubre de 2025
{}
Cuándo es y cuánto dura el Cyber Monday 2025

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) detalló cómo será la edición de este año. Conocé los detalles.

 Por Sofía Pons

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) realizará una nueva edición del ciclo de descuentos online llamado Cyber Monday. Esta vez participarán casi 900 marcas y habrá "noches bomba".

En el 2024, el Cyber Monday alcanzó una facturación de más de $493 mil millones, lo cual significa un aumento nominal del 213% en relación al 2023, con aproximadamente $114 millones de pesos vendidos por cada minuto. Además, se registraron 5.5 millones de órdenes de compra, lo que significa un 34% más que el año 2023.

Este año habrá casi 900 marcas de diferentes rubros como:

  • Bebés y niños,
  • Supermercados, bodegas y gastronomía,
  • Servicios y varios,
  • Deportes y fitness,
  • Electro y tecno,
  • Indumentaria y calzado,
  • Muebles, hogar y deco,
  • Salud y belleza,
  • Viajes
  • Motos y autos.
Modalidades de compra y descuentos del Cyber Monday 2025

Además, habrá diferentes dinámicas de compras y promociones a las que se podrá acceder como:

  • Descolocados: los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con descuentos considerablemente mayores al resto.
  • Historias: la web contará con una sección de historias, como un espacio en el que las marcas podrán destacar ofertas, promociones y oportunidades de compra.
  • MegaOfertas: habrá más de 15.000 grandes oportunidades. Como también habrá MegaOfertas Top donde los usuarios podrán ver los productos participantes con ofertas destacadas como una categoría más, para facilitar el acceso.
  • MegaOfertas Bomba: una vez por día, durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías desde las 12 hasta las 13, durarán una hora o hasta agotar el stock.
  • Noche Bomba: de forma diaria, durante los tres días del evento, informarán sobre descuentos especiales en distintas categorías desde las 20 hasta las 22, con un mínimo del 20%.
  • Contenidos destacados: el usuario encontrará variedad de contenido visual con texto explicativo sobre productos destacados. También en el menú principal se encontrará la sección Beneficios Financieros donde los usuarios podrán filtrar por medio de pago y categorías.
  • Más clickeados: habrá un ranking de los productos más populares entre los usuarios.
  • Filtros: funcionales y fáciles de usar, para que el usuario pueda comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etcétera), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

¿Qué novedades tendrá la edición 2025?

Según detalló la CACE, habrá una nueva sección que se llamará "Al toque". Allí los usuarios tendrán la oportunidad de personalizar el sitio en base a sus intereses, podrán crear categorías de búsqueda, ver promociones en vivo, comparar precios, gestionar envíos gratis, entre otras prestaciones.

También habrá un chatbot desarrollado con Inteligencia Artificial (IA) llamado "Cybot" donde se podrán consultar sobre marcas, productos y recomendaciones, para agilizar las búsquedas.

