Aprovechá la promo de Banco Nación en rodados antes que termine

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en rodados que se puede disfrutar hasta fines de octubre . En esta nota, te contamos los detalles.

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de rodados durante octubre. Los usuarios podrán financiar sus adquisiciones en 6 o 12 cuotas sin interés , según el comercio participante.

Descubrí la promoción de Banco Nación para rodados y ahorrá a lo grande

Entre los locales adheridos se destacan Pirelli y Ducati , y el listado completo de comercios puede consultarse en el sitio oficial del banco , lo que permite planificar las compras de manera sencilla y segura.

La promoción busca facilitar el acceso a productos para el vehículo y ofrecer un alivio económico a quienes deseen adquirirlos. El beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre y, en algunos casos, hasta el 31 de diciembre de 2025 , y podrá aprovecharse todos los días durante este período.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que brinda comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

