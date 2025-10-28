Aprovechá la promo de Banco Nación en rodados antes que termine

28 de octubre de 2025
Sitio Andino
 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en rodados que se puede disfrutar hasta fines de octubre. En esta nota, te contamos los detalles.

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de rodados durante octubre. Los usuarios podrán financiar sus adquisiciones en 6 o 12 cuotas sin interés, según el comercio participante.

Entre los locales adheridos se destacan Pirelli y Ducati, y el listado completo de comercios puede consultarse en el sitio oficial del banco, lo que permite planificar las compras de manera sencilla y segura.

La promoción busca facilitar el acceso a productos para el vehículo y ofrecer un alivio económico a quienes deseen adquirirlos. El beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre y, en algunos casos, hasta el 31 de diciembre de 2025, y podrá aprovecharse todos los días durante este período.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que brinda comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

