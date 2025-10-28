28 de octubre de 2025
{}
no hay detenidos

Suculento robo en una empresa de Maipú

Un grupo de delincuentes perpetró un importante robo en una empresa de Maipú. Por el momento no hay detenidos.

 Por Pablo Segura

Un grupo de delincuentes perpetró un importante robo en una empresa de Maipú, de donde sustrajo más de $17 millones, al menos 7 notebook, dos televisores y varios objetos de valor, en tanto que ahora la justicia analiza las cámaras de seguridad para intentar dar con los ladrones.

El robo ocurrió el viernes pasado en las instalaciones de Huincan SRL, ubicada sobre calle Belgrano de Coquimbito, Maipú, cuando al parecer no había nadie en el predio.

Sin embargo, la denuncia se radicó formalmente este lunes, donde los dueños de la firma ofrecieron el detalle de todos los elementos sustraídos. Hasta el momento no hay detenidos.

De acuerdo a lo que consta en la causa, se cree que los delincuentes ingresaron a las oficinas de la empresa, tras causar daños en al menos dos puertas de vidrio.

Una vez en el interior revisaron cada uno de los muebles y cajones que había en el lugar. Así se alzaron con el dinero en efectivo, los televisores, notebooks, una Tablet, un disco rígido y herramientas varias.

Ahora bien, los investigadores están analizando las cámaras de seguridad del enorme predio donde está la empresa, aunque hasta el momento se desconoce si no se perdieron imágenes (tiene un almacenamiento de un día).

El caso recayó en manos de la fiscalía de robos y hurtos. Por el momento no hay detenidos.

En este sentido, fuentes judiciales dijeron que ya declararon algunos empleados, en tanto que Científica no trabajó en el lugar debido a que el dueño de la firma prefirió continuar con las tareas diarias (para realizar el peritaje debía desalojar el lugar).

