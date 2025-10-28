28 de octubre de 2025
Pactó la venta de un celular en Luján de Cuyo pero lo asaltaron y balearon

Un hombre que vendía su celular a través de Marketplace fue víctima de un violento robo en Luján de Cuyo y terminó baleado.

Violento robo en Luján de Cuyo a un hombre que vendía un celular en las redes sociales

Violento robo en Luján de Cuyo a un hombre que vendía un celular en las redes sociales

Foto: Axel Lloret
 Por Pablo Segura

Un hombre de 29 años fue víctima de un violento robo en Luján de Cuyo, tras haber pactado la venta de un celular a través de las redes sociales, aunque cuando llegó al lugar acordado con los supuestos compradores, fue asaltado y baleado en una pierna.

El hecho ocurrió a las 20 de este lunes en Ruta 15, a la altura del control de la Línea 700, en Ugarteche, Luján de Cuyo y la víctima –de quien se reserva su identidad por protección- quedó internada fuera de peligro.

El ataque fue presenciado por testigos, quienes declararon en la justicia y pusieron al tanto de lo ocurrido a las autoridades.

Pactó la venta de un celular en Luján de Cuyo pero lo asaltaron y balearon

Según consta en la denuncia, el damnificado estaba vendiendo un celular a través de Marketplace, en Facebook. Allí fue contactado por un sujeto que se ofreció como comprador.

Entonces quedaron en reunirse en Ruta 15. Ante esto, el vendedor llegó a bordo de su auto, un Renault Clio, al lugar pactado, pero en ese domicilio fue abordado por delincuentes armados, quienes lo apuntaron con un arma y le arrebataron el celular.

Acto seguido, el damnificado aceleró e intentó escapar en su auto, pero los delincuentes efectuaron dos disparos. Uno de esos tiros impactó en la pierna derecha de la víctima.

El damnificado fue asistido por vecinos de la zona y trasladado luego al Centro de Salud de Ugarteche, donde recibió las primeras curaciones.

En la escena del robo trabajó personal de la Unidad Investigativa de Luján de Cuyo. Los efectivos entrevistaron a testigos, quienes aportaron datos importantes sobre el hecho.

Ahora la justicia espera por la declaración de la víctima, para intentar identificar a los autores del ataque. El caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.

A mediados de octubre ocurrió un hecho similar, también en Luján de Cuyo, donde un grupo de delincuentes se alzó con más de $400.000 tras asaltar a un hombre que quería comprar un celular.

