Pactó la compra de un celular en Luján de Cuyo pero le robaron todo

Otro robo tras un engaño a través de las redes sociales, esta vez, en Luján de Cuyo.

Un violento robo se registró en la noche de este martes en Luján de Cuyo , donde un hombre fue asaltado luego de acordar la compra de un celular a través de las redes sociales, siendo atacado por un grupo de sujetos que le terminó arrebatando unos $400.000 en efectivo, junto a otros objetos de valor.

El robo ocurrió minutos después de las 22 , en el kilómetro 48 de la Ruta 40 , en la jurisdicción de la Subcomisaría Ugarteche y hasta el momento no hay ningún detenido .

El hecho es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.

Según fuentes policiales, la víctima , de 31 años , había pactado un encuentro con los supuestos vendedores del celular. Sin embargo, al llegar al lugar convenido, fue sorprendido por dos sujetos armados que lo amenazaron y le sustrajeron $400.000 en efectivo y su propio teléfono celular.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon rápidamente a bordo de un auto gris, sin dejar rastros inmediatos. El hombre, que resultó ileso, realizó la denuncia en la dependencia policial de la zona.

La Oficina Fiscal de jurisdicción intervino en el caso y dispuso las medidas de rigor, mientras personal policial trabaja para identificar a los autores del hecho y determinar si podrían estar vinculados a otros robos bajo la misma modalidad.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones al concretar compras o ventas por redes sociales, recomendando realizar estos intercambios en lugares públicos y seguros, como dependencias policiales o zonas de alto tránsito.