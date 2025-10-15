15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Asalto a mano armada

Pactó la compra de un celular en Luján de Cuyo pero le robaron todo

Un hombre fue víctima de un importante robo en Luján de Cuyo luego de pactar la compra de un celular a través de las redes sociales.

Otro robo tras un engaño a través de las redes sociales, esta vez, en Luján de Cuyo.&nbsp;

Otro robo tras un engaño a través de las redes sociales, esta vez, en Luján de Cuyo. 

 Por Pablo Segura

Un violento robo se registró en la noche de este martes en Luján de Cuyo, donde un hombre fue asaltado luego de acordar la compra de un celular a través de las redes sociales, siendo atacado por un grupo de sujetos que le terminó arrebatando unos $400.000 en efectivo, junto a otros objetos de valor.

El robo ocurrió minutos después de las 22, en el kilómetro 48 de la Ruta 40, en la jurisdicción de la Subcomisaría Ugarteche y hasta el momento no hay ningún detenido.

Lee además
La justicia por mano propia: ¿una solución o un problema?
Informe

La justicia por mano propia: ¿una solución o un problema?
Industria: Mendoza fabrica whisky con historia, cobre y pasión video
Emprendimientos locales

Entre la herencia familiar, el cobre y la pasión: cómo se fabrica whisky en Mendoza

El hecho es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.

Pactó la compra de un celular en Luján de Cuyo pero le robaron todo

Según fuentes policiales, la víctima, de 31 años, había pactado un encuentro con los supuestos vendedores del celular. Sin embargo, al llegar al lugar convenido, fue sorprendido por dos sujetos armados que lo amenazaron y le sustrajeron $400.000 en efectivo y su propio teléfono celular.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon rápidamente a bordo de un auto gris, sin dejar rastros inmediatos. El hombre, que resultó ileso, realizó la denuncia en la dependencia policial de la zona.

La Oficina Fiscal de jurisdicción intervino en el caso y dispuso las medidas de rigor, mientras personal policial trabaja para identificar a los autores del hecho y determinar si podrían estar vinculados a otros robos bajo la misma modalidad.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones al concretar compras o ventas por redes sociales, recomendando realizar estos intercambios en lugares públicos y seguros, como dependencias policiales o zonas de alto tránsito.

Temas
Seguí leyendo

Luján de Cuyo promueve la inserción laboral con talleres de capacitación

Ciclismo mendocino: se define la temporada de pista y criterium 2025 en Luján de Cuyo

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Camionero denunció un robo millonario en Santa Rosa

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

LO QUE SE LEE AHORA
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez