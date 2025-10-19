Robo cinematográfico en el Museo del Louvre: se llevaron joyas de Napoleón en siete minutos

Un importante operativo policial se montó en la zona del Museo del Louvre.

El Museo del Louvre de París fue escenario este domingo de un robo cinematográfico que paralizó a Francia y generó conmoción internacional. En apenas siete minutos , un grupo comando se llevó nueve piezas históricas de la colección de joyas de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Eugenia , exhibidas en la Galería de Apolo .

Según confirmó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez , los delincuentes realizaron un reconocimiento previo y utilizaron equipamiento pesado para ejecutar el golpe con precisión quirúrgica.

Entre Rodrigo Paz y "Tuto" Quiroga Bolivia elige nuevo presidente este domingo en elecciones con balotaje por primera vez

Los ladrones accedieron al museo por la fachada que da al río Sena , donde actualmente se realizan trabajos de restauración. Fingiendo ser parte del personal de obra, usaron una plataforma elevadora o grúa para llegar directamente a una ventana del primer piso.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#TERRIBLE | Una banda altamente organizada ingresó al museo más famoso del mundo por una fachada en obras y se llevó nueve piezas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Una de ellas apareció rota. El Museo del Louvre de París fue escenario este domingo de un robo cinematográfico que paralizó a Francia y generó conmoción internacional. En apenas siete minutos, un grupo comando se llevó nueve piezas históricas de la colección de joyas de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Eugenia, exhibidas en la Galería de Apolo. Según confirmó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, los delincuentes realizaron un reconocimiento previo y utilizaron equipamiento pesado para ejecutar el golpe con precisión quirúrgica. Los ladrones accedieron al museo por la fachada que da al río Sena, donde actualmente se realizan trabajos de restauración. Fingiendo ser obreros, usaron una plataforma elevadora o grúa para llegar directamente a una ventana del primer piso. Una vez dentro, cortaron los cristales con cortadoras de disco y vaciaron las vitrinas donde se encontraban las joyas de la Corona Francesa. La operación fue tan rápida que apenas pasaron diez minutos entre su ingreso y la huida. Fuentes policiales detallaron que una de las joyas —la corona de la emperatriz Eugenia— fue hallada rota fuera del museo, posiblemente tras caer durante la fuga. Conocé más en sitioandino.com #Louvre #París #robo #joyas #Napoléon"

Una vez dentro, cortaron los cristales con cortadoras de disco y vaciaron las vitrinas donde se encontraban las joyas de la Corona Francesa. La operación fue tan rápida que apenas pasaron diez minutos entre su ingreso y la huida .

Fuentes policiales detallaron que una de las joyas —la corona de la emperatriz Eugenia— fue hallada rota fuera del museo, posiblemente tras caer durante la fuga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NunezLaurent/status/1979900052060434662&partner=&hide_thread=false Dès ce matin je me suis rendu, avec la ministre de la Culture @datirachida, au @MuseeLouvre alors qu’un vol venait d’être commis.

S’en prendre au Louvre, c’est s’en prendre à notre histoire et notre patrimoine.



Tout est mis en œuvre pour interpeller au plus vite les auteurs de… pic.twitter.com/LJRSfUoUXa — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 19, 2025

Caos entre los visitantes y cierre inmediato del Louvre

El asalto se produjo entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana, poco después de la apertura del museo. Decenas de turistas que se encontraban dentro del edificio vivieron momentos de pánico, mientras las autoridades procedían a evacuar el lugar y cerrar los accesos.

El Louvre anunció que permanecería cerrado durante el resto del día por “motivos excepcionales”, sin ofrecer mayores detalles. Las carreteras cercanas fueron bloqueadas y la policía científica trabajó en la escena del crimen durante toda la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuseeLouvre/status/1979829326112858152&partner=&hide_thread=false Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Una vulnerabilidad expuesta y una investigación en curso

El ministro Nuñez reconoció que el hecho expuso una grave falla en la seguridad de los museos franceses. “Era una banda muy organizada que conocía perfectamente el lugar”, afirmó.

Tras el robo, los delincuentes huyeron en una motocicleta de alta cilindrada, que más tarde fue encontrada abandonada en las afueras de París. La Fiscalía abrió una investigación por “robo en banda organizada” y busca determinar si hubo complicidad interna.

Joyas robadas en el Louvre Las joyas de incalculable valor robadas del interior del Museo del Louvre en Francia.

Otros robos célebres en el Museo del Louvre

El histórico museo ya había sufrido robos en el pasado. El más recordado ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa fue robada por un extrabajador que se escondió en el edificio y salió con la pintura bajo su abrigo. La obra fue recuperada dos años después en Florencia, episodio que contribuyó a su fama mundial.

En 1983, dos piezas de armadura del Renacimiento también fueron sustraídas y recuperadas casi cuatro décadas más tarde.

Hoy, el Louvre alberga más de 33.000 obras de distintas épocas y civilizaciones, incluidas la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia, además del retrato más famoso de Leonardo da Vinci.