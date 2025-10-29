El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales.

El Gobierno de Mendoza anunció que el próximo viernes 31 de octubre se acreditarán los sueldos de los empleados públicos provinciales. La información fue confirmada a través de la cuenta oficial de X del Poder Ejecutivo.
El Gobierno de Mendoza informó la fecha de cobro de los sueldos de los empleados públicos. Cuándo depositarán el mes de octubre.
De esta manera, agentes de la administración pública tendrán depositados sus salarios el último día del corriente mes.
Este mes, diversos trabajadores públicos cobrarán con un aumento salarial a raíz de los acuerdos paritarios cerrados entre el Gobierno y los gremios que representan a los empleados.