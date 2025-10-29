El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales. Foto: Cristian Lozano

De esta manera, agentes de la administración pública tendrán depositados sus salarios el último día del corriente mes.

El próximo viernes 31 de octubre estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/sGhxqjGijj — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) October 29, 2025 Este mes, diversos trabajadores públicos cobrarán con un aumento salarial a raíz de los acuerdos paritarios cerrados entre el Gobierno y los gremios que representan a los empleados.