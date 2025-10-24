Cómo será el operativo especial para las elecciones 2025 en Mendoza

Para las elecciones 2025 del próximo domingo, el Gobierno de Mendoza informó que implementará un operativo especial de seguridad con el despliegue del más de 2.600 efectivos . Además, dio detalles sobre el funcionamiento del sistema de salud , las escuelas , el transporte público y el Registro Civil .

Este viernes, brindaron una conferencia de prensa tanto Marcelo Calipo , jefe de la Policía de Mendoza ; como Daniela García , jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE; Georgina Cicchitti , de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad; Agustín Píscopo , director del Registro Civil, y Luis Borrego , subsecretario de Transporte, para explicar cómo funcionarán los servicios durante los comicios.

Este 26 de octubre, los mendocinas elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales , repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los concejales en doce municipios . Se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel, con doble urna.

La Policía de Mendoza realizará un operativo especial de seguridad durante las elecciones legislativas que contará con más de 2.600 efectivos . La seguridad dentro de las escuelas estará a cargo del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Fuerza Aérea , mientras que la Policía provincial se concentrará en el entorno y en la logística general .

“Al ser elecciones nacionales, trabajamos en equipo con el Ejército Argentino. La Policía de Mendoza cumplirá su misión en la seguridad externa de los locales de votación”, explicó Calipo.

La seguridad en las escuelas

Cada una de las 644 escuelas contará con dos efectivos en el turno mañana y dos en el turno tarde, mientras que los cuerpos especiales reforzarán los patrullajes en las calles.

“Desde las 7 de la mañana, habrá dos efectivos policiales en el exterior de cada escuela, junto al Ejército, garantizando la seguridad externa. En horas de la tarde, se reforzará con otros dos efectivos hasta el cierre de los comicios”, detalló el director general.

El Gobierno dio detalles del operativo para las elecciones 2025.

Calipo recordó además que, como en cada jornada electoral, rige el acuartelamiento del 50% del personal, que se activa desde la medianoche con patrullajes y controles en toda la provincia de Mendoza.

Durante el fin de semana de los comicios regirá la veda electoral, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo, así como la realización de espectáculos masivos, culturales, sociales o deportivos el día de la elección.

Traslado de urnas

Al finalizar la votación, el personal policial trabajará junto al Ejército Argentino en el traslado de urnas hacia la sede central del Correo Argentino, donde permanecerán custodiadas hasta la conclusión del escrutinio definitivo.

La Policía colaboró con la Cámara Nacional Electoral en tareas previas, como el traslado de urnas desde Buenos Aires. En esta labor participan otras fuerzas nacionales y cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública, quienes asisten en la manipulación y resguardo del material electoral durante la madrugada del sábado.



Transporte gratuito durante las elecciones

El transporte público será gratuito entre las 7 y las 20 para todas las personas mayores de 16 años para garantizar el traslado de las personas habilitadas a votar en toda la provincia. Durante ese día, el transporte funcionará con las frecuencias habituales de un domingo.

El beneficio rige para los servicios urbanos, de media y larga distancia, incluido el Metrotranvía, y está establecido por la Resolución 728/2015. La medida tiene validez solo dentro del territorio provincial y se activa en cada jornada electoral.

Los usuarios del Gran Mendoza y Lavalle pueden planificar su recorrido mediante la aplicación MendoTran Cuándo Subo, que permite conocer en tiempo real el horario de arribo de los colectivos. Quienes viajen en media o larga distancia deberán consultar en las empresas correspondientes.



Cómo acceder al pasaje gratuito

Para el servicio urbano : Presentar DNI o constancia de voto al chofer.

: Presentar DNI o constancia de voto al chofer. Para los servicios de media y larga distancia: Acudir a la boletería correspondiente hasta el sábado 25, a las 13, con el DNI. Se entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección. El trayecto debe coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto. Luego de las 20, el servicio volverá a tener su tarifa habitual.

Cómo funcionará el Registro Civil

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial informó que las oficinas de los 18 departamentos abrirán el domingo 26 de octubre, de 8 a 18, para entregar DNI y certificados excusatorios.

“Se van a entregar los DNI que no han sido retirados por los ciudadanos o aquellos que el correo ha devuelto a las oficinas. Van a estar disponibles esos documentos para su retiro y también se emitirán los certificados de eximición, destinados a quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación o hayan extraviado su DNI”, sostuvo Píscopo.

Destacó que “han llegado entre 800 y 1.000 DNI por día en la última semana”, e instó a los ciudadanos a revisar si tienen documentos pendientes de retiro: “Cualquier duda puede consultarse en la página oficial elecciones.mendoza.gov.ar, donde está toda la información y la lista de las delegaciones que estarán abiertas”.

En cuanto a la documentación válida para sufragar el funcionario aclaró: “El DNI que sirve para votar puede ser la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI verde, el DNI celeste, el DNI tarjeta". Siempre con el último DNI emitido.

Los certificados de extravío podrán tramitarse por internet desde el siguiente https://partidasdigitales.mendoza.gov.ar/pedidosreg/ ingresando a la opción pedidos “Certificados de Extravío”.

Las tareas que realizará el Registro Civil el domingo 26 de octubre

Entrega de DNI a los ciudadanos que no los hubiesen retirado a la fecha y se encuentren en esas oficinas. En el caso de los DNI realizados en las oficinas de Ventanilla Única, Gimnasios N°2 y 4ª Sección, deberán retirarlos en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

a los ciudadanos que no los hubiesen retirado a la fecha y se encuentren en esas oficinas. En el caso de los DNI realizados en las oficinas de Ventanilla Única, Gimnasios N°2 y 4ª Sección, deberán retirarlos en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Confección de certificados excusatorios de las votaciones, como no haber recibido el documento, por estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación, por pérdida o extravío del documento.

Salud

El servicio de salud se prestará como se hace habitualmente en un domingo. Los centros de salud no atenderán, salvo los de cabecera. Habrá guardias en toda la provincia, para atender urgencias.

Voto asistido

En tanto, desde de la Dirección de Atención a personas con discapacidad se hace hincapié en el voto asistido, que implica que toda persona puede ir con su acompañante para poder ejercer su voto. El presidente de mesa lo tiene que permitir, respetando el derecho de voto.

El Gobierno indicó que la persona con discapacidad tiene derecho y está obligada a votar, pero desde el área anunciaron que hay casos específicos en los que no se va a cobrar la multa por impedimento. Por eso se incentiva a la participación ciudadana y a la posibilidad de elegir a quién los va a representar. En la provincia hay cerca de 55 mil personas con discapacidad en condiciones de votar en las próximas elecciones.



Accesibilidad

Georgina Cicchitti, directora de Atención a Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud, explicó que durante la jornada electoral del domingo 26 se implementarán distintos dispositivos de accesibilidad. “El Ministerio de Salud ha dispuesto dispositivos para acompañar a las personas con discapacidad. Uno de ellos es un servicio de intérpretes de lengua de señas que funcionará desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas”, informó.

Este servicio estará disponible a través de un código QR o números telefónicos publicados en la web del Ministerio, mediante los cuales se podrá acceder a asistencia en tiempo real por videollamada.

Cicchitti afirmó: “Se ha garantizado, junto con la DGE y la Junta Electoral, la accesibilidad en las escuelas de toda la provincia, tanto con rampas como con la prioridad de voto para personas con discapacidad”. La funcionaria agregó que “las autoridades de mesa y fiscales fueron capacitadas para asistir correctamente a las personas con discapacidad visual, auditiva o motriz”, y recordó que se encuentran disponibles materiales accesibles, como un video con audiotexto e interpretación en lengua de señas, elaborado para facilitar el proceso electoral a las personas ciegas.

Escuelas

Desde el gobierno escolar se garantiza el dictado de clases con normalidad el próximo lunes. Para ello se ha activado un operativo en el cual los celadores estarán afectados, junto a los directores, a las 644 escuelas destinadas para las elecciones. Habrá un total de 4.445 mesas.

Son más de 1.900 celadores que estarán realizando tareas de higiene y limpieza, para que el lunes 27 de octubre se brinde el servicio educativo con normalidad. Para tal fin se han organizado tareas durante el fin de semana, que serán remuneradas con el ítem Elecciones.