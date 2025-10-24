Comenzó la veda electoral en el país: qué no se puede hacer y hasta cuándo dura

Este viernes , desde las 8, rige la veda electoral , que se extenderá hasta después de las elecciones 2025 , que se realizarán en todo el país. En la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación y la Legislatura, además se votarán concejales en doce municipios.

Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales , repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los concejales en los de departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

La veda electoral en la Argentina es el lapso de tiempo previo a una elección caracterizado por la restricción de ciertas actividades políticas, de campaña y de difusión para garantizar que los votantes tengan un tiempo de reflexión sin presiones externas. Está regulada por el Código Nacional Electoral y busca preservar la transparencia en los comicios.

El inicio de la veda se establece 48 horas antes de la elección y su cumplimiento es fiscalizado por la Justicia Electoral, y las infracciones pueden derivar en sanciones tanto para partidos políticos como para particulares.

Qué está prohibido hacer durante la veda electoral

La portación de armas y us o de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, 12 horas antes y 3 después de finalizada.

durante el día de la elección, 12 horas antes y 3 después de finalizada. Tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios.

durante los comicios. Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas.

al aire libre o en recintos cerrados, El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas .

. Realizar actos públicos de proselitismo .

. La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80m del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos o instalar mesas receptoras de votos a menos de 80m de la sede en que se encuentre el domicilio legal de los partidos nacionales o de distrito.

dentro de un radio de 80m del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos o a menos de 80m de la sede en que se encuentre el domicilio legal de los partidos nacionales o de distrito. Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de 80m alrededor de la mesa receptora.

durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de 80m alrededor de la mesa receptora. Publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo.

desde 48 horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo. Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta 3 horas después de su cierre.

junta electoral nacional mendoza, elecciones generales, metodo de votacion, boleta unica La veda se extiende hasta tres horas después del cierre de los comicios. Foto: Yemel Fil

Cuando termina la veda electoral

Según la normativa, la veda se extiende hasta tres horas después del cierre de los comicios, momento en el que se permite nuevamente la difusión de resultados preliminares o “bocas de urna”. De esta manera, las restricciones impuestas se levantarán a las 21, ya que las escuelas habilitadas para sufragiar cierran a las 18.

Horarios de votación en las elecciones 2025

El domingo 26 de octubre los ciudadanos deberán concurrir a las escuelas asignadas para emitir su voto entre las 8 y las 18. Tendrán que asistir con alguno de los documentos habilitados para votar, siempre y cuando sea el que figura en el padrón electoral o una versión posterior.

Las elecciones provinciales serán concurrente con las nacionales. Se elegirán representantes para el Congreso de la Nación y para la Legislatura en un mismo acto electoral. También se votarán concejales en doce municipios. Se utilizarán dos Boleta Única de Papel (BUP), por lo que habrá dos urnas.