Elecciones 2025 en Mendoza: cuáles son los documentos válidos para votar.

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación y la Legislatura, además se votarán concejales en doce municipios. En esta nota, cuáles son los documentos válidos para votar .

Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales , repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los concejales en los de departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

Los documentos habilitados para votar , según la página web oficial de las elecciones, son los siguientes:

Los documentos deben encontrarse en buen estado.

Se debe concurrir a votar con el documento que figura en el padrón electoral o versión posterior. Por ejemplo, no podrá hacerlo cuando se presente a votar con un DNI libreta verde, habiendo gestionado el nuevo DNI tarjeta.

No se puede votar con un comprobante de DNI en trámite, ya que no es considerado probatorio de la identidad del elector. Por lo tanto, asegúrese de gestionar su documento antes de esa fecha.

No llegó mi DNI, ¿Qué hago?

Si no llegó su Documento Nacional Identidad debe dirigirse al Centro de Documentación Rápida (CDR) donde realizó su trámite.

Las personas con DNI iniciados en CDR MÓVIL y aún no recepcionados en los domicilios deben dirigirse a la oficina cabecera de cada departamento.

¿Dónde puedo consultar los trámites realizados en el DNI?

Puede consultar el estado en que se encuentra el trámite de su DNI en la siguiente página: www.mininterior.gov.ar

Oficinas del Registro Civil habilitadas

Para seguimiento de DNI o pasaporte, puede comunicarse de lunes a viernes, de 8 a 13, a los teléfonos: 4492191/ 4492184 o puede enviar un mensaje de WhatsApp al 2615974776.

En las oficinas se podrán realizar los siguientes trámites:

Retirar DNI. Solicitar:

Certificado de no recepción DNI .

. Certificado de extravío : En los casos en que el ciudadano haya perdido su DNI en las 48 hs anteriores a los comicios.

: En los casos en que el ciudadano haya perdido su DNI en las 48 hs anteriores a los comicios. Certificado de mayor distancia: En los casos en que el ciudadano se encuentre a más de 500 KM del lugar de los comicios, con relación al domicilio según figure en el padrón electoral.

El Estado nacional aclaró que los electores pueden votar con el documento que contiene la leyenda “no válido para votar”, aunque estas tarjetas no informan de qué ejemplar se trata (EA, EB, etcétera), igual se debe habilitar el sufragio.