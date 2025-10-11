11 de octubre de 2025
Elecciones 2025 en Lavalle: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En Lavalle habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales. Los detalles.

Elecciones LAVALLE
Foto: IA/ Sitio Andino
 Por Cecilia Zabala

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Lavalle.

El intendente de Lavalle, Edgardo González, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones 2025 nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Leé también: Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Boleta provincial

Boleta única Lavalle, elecciones 2025 Mendoza

Quiénes son los candidatos a concejales en Lavalle (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Juan Gregorio Jaime, Sabrina Baeza, Lucas Sánchez, Mónica Mabel Tolaba, Marita Rodríguez.
  • Frente Verde: Cristian Ceballos, Débora Arancibia, Gabriela Siliprandi, Pedro Díaz, Marcelina Irazoque.
  • Protectora Fuerza Política: Emmanuel Azaguate, Haydee Nievas, Mario Osvaldo Bustos, Roxana Ferreyra, Orlando Félix Mallón.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Esteban Rodríguez, María Janet Bajach, Claudia Lorena Bustos, Paulo Daniel Amaya, Agustina Cañizare.
  • Frente Libertario Demócrata: Walter Raúl Frías, Elisa Mailén Videla, Rubén Espeche, Vanesa Said, Daniel Guerrero.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: David Fiore, Carolina Montenegro, Miguel Miranda, Delfina Ríos, Maxi Rolón.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Natalia Castro, Carlos Groselj, Jesús Ceballos, Mariana Edith Nadalini, Marcos Gatica.
  • Partido de los Jubilados: Damián Landa, Elizabeth Castro, Mario Puscama, Reimunda Renjifo, Mario Castro.

Candidatos en la Primera Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Adriana Cano, Gustavo Valls, Zaharay Ortega, Alfredo Guevara, Romina García Parejas y Octavio Rodríguez.
  • Frente Verde: Ricardo García, Flavia Pasqualetti, Nicolás Torres, Luisina Blanco, Marcela Rovira y Alejandro Orellana.
  • Protectora: Daniel Orozco, Cecilia Pérez, Marcelo Joaquín Oreo, Adela Paez, Leonardo Moreno, Johana Arangue.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Marcia Marianetti, Sergio Morán, Macarena Escudero, Maximiliano Villareal, M. Laura Vernazzi y Octavio Stacchiola.
  • Frente Libertario Demócrata: Pedro García Espetxe, Mirta Carmen Guzmán, Brenda Denise Sabato, Cristian Armando Lopez, Ulises Addamo y Corina González.
  • Provincias Unidas: Federico Abalos, Claudia Iturbe, Mario Lima, Vannesa Correa, Alexis Rubio y Stella Maris Becerra.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez, María Pía Pannalli, Santiago Daniel Gatica.
  • Partido de los Jubilados: Juan Pablo Barros, Lorena Pereyra, Daniel Riveros, Betiana Rodríguez, Miguel Ángel Kruk y Elina Gómez.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Valentina Moran, Sergio Luza, Malena Ozollo, Fredi Funes, Malvina Beatriz Luera y Gonzalo Ridolfi.
  • Frente Verde: Emanuel Fugazzotto, Anabel Herensperger, Alfredo Mellado, Fernanda Orellano, Ismael Pereyra, Celeste Bobba, María Ángela Pascale y Mauricio Vilches.
  • Protectora: José Luis Ramón, Lucía Ramos, Eduardo Mario Deblassi, Gladys Elena Rodríguez, Mario Jesús Riccio, Romina Gladys Mutis, Hugo Pierantonelli y Lourdes Montuori .
  • Frente de Izquierda - Unidad: Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito, Gerardo Uceda, Lorena Torres, Ivan Staller, Flavia Eliana Lucero, Fernando Mazzitelli y Gabriela Catalán.
  • Frente Libertario Demócrata: Catalina Garay Lira, Gonzalo Duarte, Laura Guzmán, Isaias Ugarte, Carlos Gauna, Gisela Estrella, Germán Nicolás Cano, Susana Pintos.
  • Provincias Unidas: Roberto Righi, Andrea Fernández, Claudio Díaz, Alejandra Pezzutti, Héctor Madeo, Silvia Triboli, Federico Castañón y Geer Florencia .
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Julián Sadofschi, María Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán, Jorge Raúl Zingarettti, Francisco Meardi y Carolina Guillén.
  • Partido de los Jubilados: Carlos Zalazar, Elizabeth Rojas, Juan Pablo Zárate, Ruth Alessio, Mauro Nardin, Maira Riveros, Carlos Gallardo y María Urbina.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Lavalle

El concejo lavallino tiene 10 bancas: 6 del PJ, divididos en dos bloques: María Eva Duarte de Perón y Carlos Masoero; 2 de la UCR-Cambia Mendoza y 1 de Libres del Sur.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Sabrina Baeza, Gimena Masoero y Luis Mangione) y 2 de la UCR (Laura Baldes y Herman Mercado).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Guadalupe Parés Martino, María Belén Quiroga, Diego Sifuente (PJ) y Walter González (UCR) y Carolina Castillo (Libres del Sur).

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Lavalle, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop

