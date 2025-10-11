11 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
recorrida

Javier Milei, de campaña en Chaco, pidió que lo acompañen en su "gesta histórica"

El presidente Javier Milei arengó a la militancia en Chaco y alertó sobre volver “al modelo del pasado con argentinos mendigando”.

El presidente Javier Milei visitó Chaco en medio de la campaña de cara a las elecciones de octubre.&nbsp;

El presidente Javier Milei visitó Chaco en medio de la campaña de cara a las elecciones de octubre. 

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, provincia del Chaco, dondearengó a la militancia y llamó a respaldar la "gesta histórica" de su gestión de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.

La llegada del mandatario ocurrió minutos después del mediodía, dos horas después del horario previsto, caminando entre los militantes libertarios. Se acercó hasta el lugar del acto acompañado por su hermana, Karina Milei, y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con quien se había reunido minutos antes de la actividad partidaria.

Lee además
Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo y pidió no aflojar.
En campaña

Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo y pidió "no aflojar"
El presidente Javier Milei presentó las nuevas reformas en una planta industrial. 
detalles

De qué se trata el plan "Argentina Grande Otra Vez" que presentó el Presidente
IMG-20251011-WA0013
El presidente Javier Milei acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, visitó la provincia de Chaco, donde fue recibido por el gobernador Leandro Zdero.

El presidente Javier Milei acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, visitó la provincia de Chaco, donde fue recibido por el gobernador Leandro Zdero.

En su discurso, el libertario pidió a sus seguidores que lo siguieran "acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente", destacando que "sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido". Y enfatizó el momento actual, señalando: "Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena".

El mensaje presidencial se centró en la importancia de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, delineando una clara dicotomía ante la militancia. "Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando", sentenció Milei.

Milei también destacó los avances de su administración, afirmando: "Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación. Hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos".

Temas
Seguí leyendo

La Cámara Electoral habilitó a que Diego Santilli encabece la lista de LLA tras la renuncia de Espert

La agenda de hoy de Javier Milei: hará campaña en Corrientes y en Chaco

Renuncia de José Luis Espert: el Gobierno apeló el fallo por la reimpresión de boletas en PBA

Javier Milei celebró el "apoyo histórico de EE.UU." y anunció una reforma laboral y tributaria

Javier Milei: "No aflojemos, porque el esfuerzo esta vez vale la pena"

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Fotogalería: la visita de Javier Milei a Mendoza, en imágenes

LO QUE SE LEE AHORA
La agenda de hoy de Javier Milei: hará campaña en Corrientes y en Chaco.
Visitas

La agenda de hoy de Javier Milei: hará campaña en Corrientes y en Chaco

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre  EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales
cueste lo que cueste

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025
Atención

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025

Daniel Blajevitch frente al Comité de la UCR Malargüe. video
Política partidaria

Reclamos y cruces en el radicalismo de Malargüe

El Zonda volvería a presentarse en la provincia de Mendoza este sábado.
Alerta amarilla

Ventoso, descenso de la temperatura y Zonda: el pronóstico para este sábado en Mendoza

Te Puede Interesar

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales
cueste lo que cueste

En vivo: el Lobo igualó 1 a 1 con el Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional y hay penales

Por Martín Sebastián Colucci
Dionisias Rosé: mujeres de la vitivinicultura unidas por la pasión y la conciencia sobre el cáncer de mama
Vino mendocino

Dionisias Rosé: mujeres de la vitivinicultura unidas por la pasión y la conciencia sobre el cáncer de mama

Por Sofía Pons
Qué significa el swap con Estados Unidos.
cómo funciona

Qué significa el "swap" con Estados Unidos, una de las herramientas para contener el dólar

Por Cecilia Zabala