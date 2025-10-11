La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2:40, la Policía detuvo a un menor de edad en la intersección de las calles Congreso e Hipólito Yrigoyen, en el departamento de Las Heras. A continuación, todos los detalles del operativo.

Sin título El arma de fuego que se le secuestró al menor en Las Heras Los detalles del operativo en Las Heras Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió mientras personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo por la zona anteriormente mencionada. En ese momento, los efectivos observaron a un joven que se desplazaba con una actitud sospechosa, lo que motivó su identificación.

Al proceder a la requisa, los uniformados constataron que el menor, de tan solo 15 años, portaba entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola calibre 22, que contenía una munición en su interior.

De inmediato, el adolescente fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 36°, donde quedó a disposición de la Justicia de Menores.