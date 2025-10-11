11 de octubre de 2025
{}
La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras

Un menor fue detenido en Las Heras tras ser sorprendido con un arma de fuego. Enterate de todos los detalles del operativo en esta nota.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad
 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2:40, la Policía detuvo a un menor de edad en la intersección de las calles Congreso e Hipólito Yrigoyen, en el departamento de Las Heras. A continuación, todos los detalles del operativo.

Los detalles del operativo en Las Heras

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió mientras personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo por la zona anteriormente mencionada. En ese momento, los efectivos observaron a un joven que se desplazaba con una actitud sospechosa, lo que motivó su identificación.

Al proceder a la requisa, los uniformados constataron que el menor, de tan solo 15 años, portaba entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola calibre 22, que contenía una munición en su interior.

