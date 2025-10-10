Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía con más de una década de servicio

La ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus recorrió la delegación ubicada en San Martín y rindió homenaje a Cira, la veterana Pointer que acompañó a la Policía de Mendoza en más de una década al servicio . Además, resaltó la labor de cada perro de la unidad y el trabajo de sus guías en operaciones de seguridad y rastreos.

Durante su recorrido por distintas dependencias, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus visitó la Delegación de Canes Zona Este para despedir a Cira, la veterana Pointer que acompañó a la Policía de Mendoza en más de una década al servicio. El homenaje, emotivo y cercano, reconoció la trayectoria y dedicación del ejemplar antes de su retiro.

Durante la visita, la funcionaria recorrió las instalaciones y observó a los demás perros de la delegación, quienes demostraron sus habilidades en rastreos y entrenamientos, reflejando años de disciplina y compromiso. La recorrida permitió destacar la relación estrecha entre guías y ejemplares, así como la importancia de cada integrante del equipo canino.

Nacida el 28 de octubre de 2012, Cira ingresó a la fuerza policial en julio de 2013 y rápidamente se destacó por su agudo olfato y su lealtad inquebrantable. Participó en intervenciones clave, como el esclarecimiento de un homicidio en San Martín y la recuperación de bienes robados, además de aportar a la lucha contra el abigeato. Su trabajo la convirtió en uno de los perros más valiosos de la unidad.

A pesar de su avanzada edad y de haber enfrentado problemas de salud, incluyendo una operación para extirpar tumores mamarios, Cira nunca dejó de cumplir con su deber. Hoy inicia una nueva etapa rodeada de cuidados y tranquilidad, mientras su reemplazo, Fito, continúa entrenando y mostrando resultados prometedores. Junto a Cira, los ovejeros alemanes Polo, Parker y Puma también se aproximan a su retiro tras casi diez años de servicio.

Delegación de Canes Zona Este: tradición, innovación y compromiso

Ubicada en Alto Verde, sobre la Ruta 50, kilómetro 1025 de San Martín, la delegación cubre un amplio territorio que va desde el río Mendoza hasta Desaguadero y desde Costa Araujo hasta el límite con San Carlos. Fundada en 1963 como unidad de apoyo, hoy está bajo la conducción del oficial principal Cristian Morales y cuenta con diez ejemplares caninos activos que participan en operativos de seguridad y rastreos.

Entre sus avances recientes se destacan la incorporación de una camioneta para acceder a zonas rurales, el uso de drones de la Unidad VANT y la coordinación con ayudantes fiscales y Policía Rural, optimizando la recuperación de bienes sustraídos.