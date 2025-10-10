10 de octubre de 2025
Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía con más de una década de servicio

La ministra Mercedes Rus reconoció la trayectoria de la Pointer, emblema de la unidad canina de la Policía de Mendoza.

Por Sitio Andino Policiales

La ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus recorrió la delegación ubicada en San Martín y rindió homenaje a Cira, la veterana Pointer que acompañó a la Policía de Mendoza en más de una década al servicio. Además, resaltó la labor de cada perro de la unidad y el trabajo de sus guías en operaciones de seguridad y rastreos.

Mercedes Rus y su despedida homenaje a Cira

Durante su recorrido por distintas dependencias, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus visitó la Delegación de Canes Zona Este para despedir a Cira, la veterana Pointer que acompañó a la Policía de Mendoza en más de una década al servicio. El homenaje, emotivo y cercano, reconoció la trayectoria y dedicación del ejemplar antes de su retiro.

Durante la visita, la funcionaria recorrió las instalaciones y observó a los demás perros de la delegación, quienes demostraron sus habilidades en rastreos y entrenamientos, reflejando años de disciplina y compromiso. La recorrida permitió destacar la relación estrecha entre guías y ejemplares, así como la importancia de cada integrante del equipo canino.

Cira: más de una década de olfato y compromiso

Nacida el 28 de octubre de 2012, Cira ingresó a la fuerza policial en julio de 2013 y rápidamente se destacó por su agudo olfato y su lealtad inquebrantable. Participó en intervenciones clave, como el esclarecimiento de un homicidio en San Martín y la recuperación de bienes robados, además de aportar a la lucha contra el abigeato. Su trabajo la convirtió en uno de los perros más valiosos de la unidad.

A pesar de su avanzada edad y de haber enfrentado problemas de salud, incluyendo una operación para extirpar tumores mamarios, Cira nunca dejó de cumplir con su deber. Hoy inicia una nueva etapa rodeada de cuidados y tranquilidad, mientras su reemplazo, Fito, continúa entrenando y mostrando resultados prometedores. Junto a Cira, los ovejeros alemanes Polo, Parker y Puma también se aproximan a su retiro tras casi diez años de servicio.

Delegación de Canes Zona Este: tradición, innovación y compromiso

Ubicada en Alto Verde, sobre la Ruta 50, kilómetro 1025 de San Martín, la delegación cubre un amplio territorio que va desde el río Mendoza hasta Desaguadero y desde Costa Araujo hasta el límite con San Carlos. Fundada en 1963 como unidad de apoyo, hoy está bajo la conducción del oficial principal Cristian Morales y cuenta con diez ejemplares caninos activos que participan en operativos de seguridad y rastreos.

Entre sus avances recientes se destacan la incorporación de una camioneta para acceder a zonas rurales, el uso de drones de la Unidad VANT y la coordinación con ayudantes fiscales y Policía Rural, optimizando la recuperación de bienes sustraídos.

