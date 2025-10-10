Reclamos y cruces en el radicalismo de Malargüe

Un nuevo capítulo se abrió en la interna del radicalismo de Malargüe , tras las declaraciones públicas del secretario del Comité Departamental, Daniel Blajevitch, quien reclamó mayor actividad en la sede partidaria . Desde la presidencia local salieron al cruce de sus dichos.

Daniel Blajevitch , ex presidente del Comité Departamental y actual secretario del radicalismo malargüino , convocó al equipo de SITIO ANDINO para manifestar su descontento . Señaló que existe “una inquietud muy natural en el terreno de la institucionalidad y la democracia”, que deben ejercer los partidos políticos .

“Tenemos la mala suerte en Malargüe de que nuestro comité lleva mucho tiempo cerrado, sin actividad política”, lamentó el dirigente. Esa situación, añadió, impide “los debates, encuentros y el desarrollo” propios de la vida partidaria.

Reclamo de la UCR de Malargüe

Consultado sobre si había recibido respuestas a sus planteos, Daniel Blajevitch explicó que “lamentablemente no”. Recordó que en mayo pasado, junto con otros afiliados, enviaron un documento al presidente del Comité Provincia, el legislador Andrés Lombardi, “pidiéndole ayuda, no denunciando nada”. Sin embargo, aseguró que no obtuvieron respuesta, ni desde la conducción provincial ni desde las autoridades locales encabezadas por Osvaldo Trimiño.

El dirigente amplió sus críticas al mencionar que “además de que el Comité esté cerrado, se ha hecho sociedad a nivel provincial con un partido que filosóficamente no corresponde a la Unión Cívica Radical”, en referencia a La Libertad Avanza. Consideró que esa alianza ha sido “muy cuestionada” por diversos hechos ocurridos en los últimos meses y advirtió que, en el plano local, también existen diferencias internas “aunque no tan marcadas ni públicas”, que profundizan la crisis partidaria.

Postura del presidente del radicalismo de Malargüe

La respuesta no tardó en llegar. El presidente del Comité Departamental, Osvaldo Trimiño, sostuvo que Blajevitch “tiene que entender que esto es una alianza”, aludiendo a la conformación de listas para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Explicó que, al tratarse de un frente, las reuniones se realizan en espacios neutrales, no en la sede del radicalismo, ubicada en la esquina de Inalicán y Esquivel Aldao, aunque aclaró que las puertas del lugar se abren para cuestiones propias de la UCR.

“La UCR se reúne todos los miércoles, porque estamos a dos semanas de una elección clave”, agregó Trimiño, e invitó a Blajevitch y a los afiliados que lo acompañan “a sumarse a estos encuentros partidarios”.

El dirigente cerró señalando que en “esta alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza” hay candidatos designados por el Congreso Provincial, con la participación del gobernador, el presidente del partido y congresales, entre otras autoridades.