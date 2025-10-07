Robo exprés en una estación de servicio de Las Heras: se llevaron la recaudación

La estación de servicio de Las Heras donde ocurrió el robo.

Un grupo de delincuentes perpetró un robo exprés en una estación de servicio de Las Heras, logrando alzarse con unos $12 millones en efectivo, que correspondían a la recaudación de la estación, en tanto que luego los ladrones escaparon en un auto y hasta el momento no han sido detenidos.

El robo ocurrió a las 11.30 de este lunes en la estación de servicio ubicada en la intersección de las calles Doctor Moreno y Burgos, en pleno Las Heras, donde unos cinco sujetos armados atacaron al encargado de la estación.

Los ladrones escaparon en un auto, se cree robado, y hasta el momento no ha sido posible dar con el paradero de estos.

Según consta en la denuncia , la principal víctima fue un joven de 22 años, encargado de recaudar el dinero de la estación de servicio.

En base a esa tarea, cerca de las 11.30 del lunes, el joven llegó al lugar y reunió unos $12 millones del lugar. Acto seguido, solicitó un coche por una aplicación para viajar hacia un banco en el centro, con el objetivo de depositar el dinero.

Cuando estaba esperando la unidad, apareció en el lugar un Renault Logan, dominio NBL229, con cinco sujetos en el interior.

De esos, tres descendieron del rodado portando un arma de fuego y atacaron directamente al encargado del dinero.

Mientras dos lo apuntaron con armas bajo amenaza de disparar, un tercero le arrebató el bolso en el que estaba el dinero.

Con el botín en mano, los tres delincuentes corrieron hacia el auto y escaparon en cuestión de segundos, por Burgos al este.

La víctima, rápidamente, pidió ayuda y se comunicó con el 911 para denunciar lo ocurrido. Sin embargo, los efectivos no lograron dar con los asaltantes.

En la escena del robo trabajaron efectivos de investigaciones, personal de Delitos Tecnológicos para recolectar las filmaciones de las cámaras de seguridad y también Científica. Ahora la fiscalía de robos y hurtos intenta esclarecer el caso.