3 de octubre de 2025
Entrevista

Un vecino de Malargüe denunció haber estado detenido más de 30 horas por error

Laureleano Mansilla contó que estuvo incomunicado más de 30 horas tras un arresto policial. Fue liberado al comprobarse el error y evalúa acciones legales.

Mansilla en su taller al suroeste de la ciudad de Malargüe.

Mansilla en su taller al suroeste de la ciudad de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Este viernes, un vecino de Malargüe hizo pública una situación que asegura haber vivido en los últimos días, tras ser detenido en el marco de los operativos realizados para recuperar bienes robados. Según su testimonio, permaneció incomunicado durante más de 30 horas en la Comisaría 24, pese a que —afirma— no tenía relación con el hecho que se investigaba.

Se trata de Laureleano Mansilla, propietario de un taller de bicicletas ubicado en la intersección de Cacique Anca Amun y Juan Troncoso, al suroeste de la ciudad. En diálogo con SITIO ANDINO relató que el miércoles, pasadas las 9 de la mañana, efectivos de la Policía de Mendoza ingresaron a su local. “Permití el ingreso, pero nunca me mostraron orden de allanamiento”, aseguró.

Embed - LAUREANO MANSILLA INDICÓ QUE ESTUVO DETENIDO POR UN HECHO QUE NO COMETIÓ

Vecino reclama explicaciones por su ingreso a la Comisaría 24 Malargüe

Los uniformados revisaron las bicicletas que se encontraban en el taller y se detuvieron en una de color blanco que estaba allí para un service. El rodado, según los investigadores, tenía características similares a una bicicleta denunciada como robada.

Me dijeron que me llevaban unos minutos nada más, que no iba detenido. Pero cuando me tomaron los datos me informaron que quedaba arrestado por averiguación de antecedentes, porque la bicicleta posiblemente era robada”, contó Mansilla, quien agregó que incluso les facilitó el nombre del dueño del biciclo, sin que se avanzara en esa línea.



Finalmente, el vecino permaneció cerca de 40 horas en un calabozo, sin poder comunicarse con familiares hasta la tarde del jueves. “Recién a las 17 horas pude hablar con mi hermana y después con mi abogada, la doctora Cristina Jiménez”, señaló.

Me dijeron que me llevaban unos minutos nada más, que no iba detenido

Consultado sobre su liberación, Mansilla explicó que recién cuando convocaron al denunciante para reconocer la bicicleta, este aclaró que no se trataba de su rodado. Ante esa confirmación, fue liberado sin mayores explicaciones. “No hubo ningún llamado del Ministerio Público Fiscal ni otra formalidad en la Comisaría”, sostuvo, anticipando que junto a su abogada avanzará con acciones legales por “el destrato sufrido”.

“El que es delincuente entra por una puerta y sale por otra. Yo lo vi, secuestraron armas y plantas de marihuana y a esa persona la liberaron de inmediato, ni 15 minutos estuvo detenida”, recalcó el vecino.

Por Claudio Altamirano