1 de octubre de 2025
Sitio Andino
Múltiples allanamientos en Malargüe por robos y narcotráfico

La policía con el apoyo de Gendarmería Nacional Argentina realizó 34 allanamientos en Malargüe en causas por robo y narcotráfico.

Gendarmería Nacional Argentina participó de los operativos en Malargüe.

Gendarmería Nacional Argentina participó de los operativos en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

En un importante despliegue policial y con la participación de efectivos de distintas divisiones y fuerzas, se realizó hoy un mega operativo con múltiples allanamientos en Malargüe, en el marco de distintas investigaciones judiciales en causas de robo y narcotráfico.

El resultado fue la detención de dos personas y el secuestro de varias plantas de marihuana, junto a celulares, electrodomésticos y objetos de dudosa procedencia, entre otros.

Según las primeras informaciones, fueron 34 allanamientos en total que se realizaron en la mañana de este miércoles.

Los procedimientos, todos ordenados por la justicia en el marco de distintas causas penales, fueron realizados por personal de investigaciones, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y también de la división contra el narcotráfico.

La mayoría de estos se concretaron en el barrio Carbometal, en el este de Malargüe, señalaron fuentes policiales.

De las medidas participó el fiscal Nicolás Muñoz, en tanto que los mismos fueron supervisados por el Jefe policial del Malargue, Sergio Galdamez.

Por el momento, se confirmó el hallazgo de varias plantas de marihuana, televisores, celulares, bicicletas robadas y otros objetos de dudosa procedencia.

Como consecuencia de esto, se iniciaron también distintas causas en el fuero federal, donde se investiga a al menos dos bandas vinculadas al narcotráfico en el sur provincial.

