Múltiples allanamientos en Malargüe por robos y narcotráfico

Gendarmería Nacional Argentina participó de los operativos en Malargüe.

En un importante despliegue policial y con la participación de efectivos de distintas divisiones y fuerzas, se realizó hoy un mega operativo con múltiples allanamientos en Malargüe , en el marco de distintas investigaciones judiciales en causas de robo y narcotráfico.

El resultado fue la detención de dos personas y el secuestro de varias plantas de marihuana, junto a celulares, electrodomésticos y objetos de dudosa procedencia, entre otros.

Además, trascendió que uno de los allanamientos fue en la casa de una ex policía de Malargüe, identificada como Andrea del Carmen Oyarzo (43), quien en el 2019 fue separada de la Policía de Mendoza por narcotráfico . La pareja de esta mujer, Pablo Pardo (33), estuvo detenida por homicidio.

Uno de los allanamientos realizados en Malargüe, en la mañana de este miércoles.

Según las primeras informaciones, fueron 34 allanamientos en total que se realizaron en la mañana de este miércoles.

Los procedimientos, todos ordenados por la justicia en el marco de distintas causas penales, fueron realizados por personal de investigaciones, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y también de la división contra el narcotráfico.

La mayoría de estos se concretaron en el barrio Carbometal, en el este de Malargüe, señalaron fuentes policiales.

Allanamiento movil policia

De las medidas participó el fiscal Nicolás Muñoz, en tanto que los mismos fueron supervisados por el Jefe policial del Malargue, Sergio Galdamez.

Por el momento, se confirmó el hallazgo de varias plantas de marihuana, televisores, celulares, bicicletas robadas y otros objetos de dudosa procedencia.

Como consecuencia de esto, se iniciaron también distintas causas en el fuero federal, donde se investiga a al menos dos bandas vinculadas al narcotráfico en el sur provincial.