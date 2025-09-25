Salud pública

Con nueva tecnología, el Hospital Malargüe fortalece la atención

El nosocomio cuenta con instrumental para cirugías laparoscópicas. Además, el Hospital Regional Malargüe avanza en la implementación del Sistema Salud Integrada.

Hospital Regional Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El Ministerio de Salud de Mendoza puso en valor los recursos humanos y técnicos con los que cuenta el Hospital Regional de Malargüe, destacando tanto la incorporación de instrumental para cirugías laparoscópicas como la implementación de programas administrativos que optimizan el funcionamiento del nosocomio y del Área Sanitaria.

En diálogo con Sitio Andino, el ministro Rodolfo Montero celebró junto al gobernador Alfredo Cornejo la puesta en marcha de una torre de laparoscopía que permitirá realizar cirugías generales y ginecológicas. “Son operaciones mínimamente invasivas, con una recuperación más rápida para los pacientes”, explicó, al remarcar que este avance representa una gran satisfacción para la salud pública.

Montero también ponderó el alto nivel del equipo profesional del hospital, que recientemente incorporó un especialista en cirugía torácica. “Con esta incorporación, el centro asistencial local se complejiza y da un salto de calidad”, afirmó.

Embed - VISITA A MALARGUE

Acuerdos con gremios de la salud

Consultado sobre las negociaciones gremiales con ATSA Mendoza (Asociación de Trabajadores de la Sanidad), el ministro informó que este jueves se firmó en la Subsecretaría de Trabajo un nuevo convenio colectivo. “Es algo que veníamos planteando a ATE desde principios de año, pero que no fue aceptado. Con ATSA logramos un acuerdo que ahora dependerá de la decisión de los trabajadores, si migran de un gremio a otro, para que sea plenamente aplicable”, explicó Montero. Según destacó, el convenio traerá beneficios tanto en el desempeño profesional como en lo remunerativo para los empleados del Régimen 15.

carbajal
Yolanda Carbajal, directora del Hospital Malargüe.

Avances significativos en el Hospital Malargüe

Por su parte, la directora del Hospital Malargüe, Yolanda Carbajal, subrayó el impacto positivo de las nuevas tecnologías incorporadas y remarcó los avances del programa REFORSAL (Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza). Indicó que a comienzos de esta semana quedó implementado en todos los centros de salud del departamento el sistema Salud Integrada, que permitirá a cualquier paciente contar con su historial clínico digital disponible en toda la provincia.

“No buscamos competir con el sector privado, sino garantizar que la gente, especialmente en la zona rural, pueda acceder a una atención adecuada, rápida y eficaz”, señaló Carbajal. Con la digitalización del historial clínico, agregó, los profesionales podrán contar con información actualizada y precisa para mejorar la atención en cada caso

