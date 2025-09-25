El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60% archivo sitio andino

El Gobierno de Mendoza y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) firmaron un nuevo convenio colectivo de salud . El nuevo acuerdo, que reemplaza al vigente hace casi dos décadas, moderniza el escalafón priorizando mérito y profesionalización. Además, apunta a mejorar la calidad de atención en el sistema de salud mendocino.

Entre los beneficios para los trabajadores, se destacan incrementos salariales de entre el 20% y el 60%, capacitación permanente con reconocimiento salarial, incentivos por desempeño, reducción de jornada a profesionales no asistenciales y la jerarquización de la enfermería profesional y licenciados.

El convenio también amplía licencias por adopción y discapacidad , establece concursos internos para cubrir cargos jerárquicos y garantiza estabilidad laboral a partir de un sistema de evaluación por objetivos.

Aunque fue evaluado por los gremios ATE y ATSA , solo este último aceptó la propuesta. Para su implementación, ATSA deberá acreditar mayor cantidad de afiliados que la Asociación de Trabajadores del Estado.

Beneficios para los trabajadores

El nuevo CCT incorpora una serie de mejoras que impactarán directamente en los profesionales de la salud:

Salarios y adicionales acordes a la función efectivamente desempeñada.

Capacitación con reconocimiento salarial y formación permanente remunerada con adicionales.

Incentivo por desempeño , destinado a quienes cumplan de manera efectiva con sus tareas.

Selección interna de funciones jerárquicas , con el objetivo de transparentar los procesos de designación.

Ampliación de licencias por adopción y discapacidad.

Incrementos salariales de entre el 20% y el 60%.

Reducción de la jornada para profesionales no asistenciales.

Jerarquización de la enfermería profesional y licenciados.

Impacto en el sistema de salud

Además de los beneficios laborales, el convenio busca mejorar la organización y eficiencia de los servicios destinados a la atención de la ciudadanía. Entre los ejes centrales se destacan:

La implementación de categorías acordes a la calificación profesional .

Una evaluación planificada y objetiva de los recursos humanos.

La redistribución de recursos con una visión integradora y adaptada a las necesidades de servicio, sin afectar los derechos de los trabajadores.

Según destacó el Ejecutivo, el nuevo CCT pone énfasis en el mérito, la capacitación y el cumplimiento de objetivos, posicionando a la atención al ciudadano como el eje central del sistema de salud mendocino.