Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%, jerarquiza la enfermería y reduce la jornada laboral de profesionales no asistenciales.

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60% archivo sitio andino
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) firmaron un nuevo convenio colectivo de salud. El nuevo acuerdo, que reemplaza al vigente hace casi dos décadas, moderniza el escalafón priorizando mérito y profesionalización. Además, apunta a mejorar la calidad de atención en el sistema de salud mendocino.

Entre los beneficios para los trabajadores, se destacan incrementos salariales de entre el 20% y el 60%, capacitación permanente con reconocimiento salarial, incentivos por desempeño, reducción de jornada a profesionales no asistenciales y la jerarquización de la enfermería profesional y licenciados.

Lee además
Consultá en el padrón electoral dónde voto
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones 2025: consultá el padrón electoral
Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral
Hospital Notti, asamblea ATE, atención médica, médicos, enfermeros, pacientes, doctores, niños, pediatría, internación, control médico, medicos residentes
El Gobierno de Mendoza y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) firmaron un nuevo convenio

El Gobierno de Mendoza y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) firmaron un nuevo convenio

El convenio también amplía licencias por adopción y discapacidad, establece concursos internos para cubrir cargos jerárquicos y garantiza estabilidad laboral a partir de un sistema de evaluación por objetivos.

Aunque fue evaluado por los gremios ATE y ATSA, solo este último aceptó la propuesta. Para su implementación, ATSA deberá acreditar mayor cantidad de afiliados que la Asociación de Trabajadores del Estado.

Beneficios para los trabajadores

El nuevo CCT incorpora una serie de mejoras que impactarán directamente en los profesionales de la salud:

  • Salarios y adicionales acordes a la función efectivamente desempeñada.

  • Capacitación con reconocimiento salarial y formación permanente remunerada con adicionales.

  • Incentivo por desempeño, destinado a quienes cumplan de manera efectiva con sus tareas.

  • Selección interna de funciones jerárquicas, con el objetivo de transparentar los procesos de designación.

  • Ampliación de licencias por adopción y discapacidad.

  • Incrementos salariales de entre el 20% y el 60%.

  • Reducción de la jornada para profesionales no asistenciales.

  • Jerarquización de la enfermería profesional y licenciados.

Impacto en el sistema de salud

Además de los beneficios laborales, el convenio busca mejorar la organización y eficiencia de los servicios destinados a la atención de la ciudadanía. Entre los ejes centrales se destacan:

  • La implementación de categorías acordes a la calificación profesional.

  • Una evaluación planificada y objetiva de los recursos humanos.

  • La redistribución de recursos con una visión integradora y adaptada a las necesidades de servicio, sin afectar los derechos de los trabajadores.

Según destacó el Ejecutivo, el nuevo CCT pone énfasis en el mérito, la capacitación y el cumplimiento de objetivos, posicionando a la atención al ciudadano como el eje central del sistema de salud mendocino.

Temas
Seguí leyendo

Cayó la pobreza en Mendoza y el oficialismo aprovechó para pedir el voto

Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del Paso Pehuenche

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

Omar Félix en el Comité de Paso Pehuenche: "Argentina necesita el Pacífico para crecer"

Javier Milei lanza su libro "La construcción del milagro" con un show musical

Malestar del campo por la rapidez con que se agotó el cupo de retenciones cero a las exportaciones

Javier Milei se reúne con Netanyahu en Nueva York y cierra su agenda internacional

Milei fue premiado en Nueva York y volvió a agradecer el respaldo de Casa Blanca

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

Las Más Leídas

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

El accidente vial causó fuerte conmoción en El Algarrobal, Las Heras.
Trágico accidente en el Algarrobal

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Las víctimas del triple femicidio fueron torturadas. 
conmoción

Triple femicidio: confirman que las torturas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Te Puede Interesar

Cayó la pobreza en Mendoza y el índice llegó al 33,5%
Encuesta Permanente de Hogares

Cayó la pobreza en Mendoza y el oficialismo aprovechó para pedir el voto

Por Facundo La Rosa
Paso Pehuenche: Alfredo Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, seguridad y eficiencia
Sur mendocino

Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del Paso Pehuenche

Por Sitio Andino Política
Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio