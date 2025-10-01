1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Preocupación

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

América TV sorprendió al sacar Trato Hecho del prime time. Enterate por qué Santiago Maratea perdió su lugar y qué cambios habrá en la grilla.

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

 Por Juan Pablo Strappazzon

América TV sigue sorprendiendo a los televidentes con importantes cambios en su grilla. El programa Trato Hecho, conducido por Santi Maratea, fue borrado del prime time por un contundente motivo. En esta nota, te contamos todos los detalles de esta decisión inesperada.

Trato Hecho, Santi Maratea (2)
Trato Hecho, de Santi Maratea, fuera del prime time: todo lo que tenés que saber

Trato Hecho, de Santi Maratea, fuera del prime time: todo lo que tenés que saber

Por qué Trato Hecho de Santi Maratea ya no se emite en el prime time de América TV

Tras varios cambios y sin lograr números destacados en audiencia, el canal decidió mover el programa del influencer Santiago Maratea a los fines de semana.

Lee además
telefe tiene nuevo dueno: quien es el rosarino scaglione nuevo hombre fuerte de la television
Medios y empresarios

Telefe tiene nuevo dueño: Quién es el rosarino Scaglione nuevo hombre fuerte de la televisión
Quiénes son los nominados y dónde ver los Martín Fierro a la TV 2025.
De interés

Quiénes son los nominados y dónde ver los Martín Fierro a la TV 2025

Aunque su estreno generó expectativas, Trato Hecho no consiguió sostener un rating competitivo frente a sus rivales, por lo que se optó por reducir su espacio al aire.

La nueva grilla de América TV quedó organizada con LAM a las 20 horas, seguido por Pasó en América y cerrando con Polémica en el Bar, a cargo de Mariano Iúdica. Estos ajustes reflejan la constante búsqueda del canal por mejorar sus cifras en un mercado de la televisión altamente competitivo. / lu5am

Temas
Seguí leyendo

La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round

Qué pasó en La Voz Argentina: el cambio de último momento que nadie vio venir

Morena Rial presa: qué se sabe de su detención y causas judiciales

Oriana Sabatini anunció su embarazo con Paulo Dybala: un video de lo más tierno

A Momi Giardina le pasó lo peor que puede ocurrir en vivo y quedó todo grabado

La noticia que esperaban los fans: Soda Stereo regresa a los escenarios

Conocé todos los ganadores del Martín Fierro 2025 y quién se llevó el Oro

Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida

LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasó en La Voz Argentina: el cambio de último momento que nadie vio venir
Inesperado

Qué pasó en La Voz Argentina: el cambio de último momento que nadie vio venir

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Triple crimen: las fuerzas de seguridad lograron la detención de Pequeño J, el presunto autor intelectual
En Perú

Triple crimen: detuvieron a "Pequeño J", el presunto autor intelectual

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año. video
Legislatura

Presupuesto 2026: punto por punto, qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año

Por Florencia Martinez del Rio
El Hospital Notti, renovado: Mendoza lanzó la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio.
Salud

El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

Por Natalia Mantineo
Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy
MERCADO CAMBIARIO

Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy

Por Soledad Maturano