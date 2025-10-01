Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

Por Juan Pablo Strappazzon







América TV sigue sorprendiendo a los televidentes con importantes cambios en su grilla. El programa Trato Hecho, conducido por Santi Maratea, fue borrado del prime time por un contundente motivo. En esta nota, te contamos todos los detalles de esta decisión inesperada.

Trato Hecho, Santi Maratea (2) Trato Hecho, de Santi Maratea, fuera del prime time: todo lo que tenés que saber Por qué Trato Hecho de Santi Maratea ya no se emite en el prime time de América TV Tras varios cambios y sin lograr números destacados en audiencia, el canal decidió mover el programa del influencer Santiago Maratea a los fines de semana.

Aunque su estreno generó expectativas, Trato Hecho no consiguió sostener un rating competitivo frente a sus rivales, por lo que se optó por reducir su espacio al aire.

La nueva grilla de América TV quedó organizada con LAM a las 20 horas, seguido por Pasó en América y cerrando con Polémica en el Bar, a cargo de Mariano Iúdica. Estos ajustes reflejan la constante búsqueda del canal por mejorar sus cifras en un mercado de la televisión altamente competitivo. / lu5am

