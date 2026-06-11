11 de junio de 2026
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Teatro

"Empieza con D, Siete Letras", la nueva comedia de Campanella reprogramó sus funciones en Mendoza

La producción anunció la reprogramación de sus funciones en el Teatro Plaza debido a un cuadro viral severo que afecta a Eduardo Blanco.

Empieza con D, Siete Letras: la nueva comedia de Campanella reprogramó sus funciones en Mendoza

"Empieza con D, Siete Letras": la nueva comedia de Campanella reprogramó sus funciones en Mendoza

Por Sitio Andino MuchoShow

La obra de teatro "Empieza con D, Siete Letras", la nueva creación original del reconocido director y cineasta Juan José Campanella, llegará a Mendoza con una propuesta que combina humor, romance y emociones profundas. Sin embargo, las funciones previstas para mediados de junio debieron ser reprogramadas debido a un problema de salud de uno de sus protagonistas, Eduardo Blanco.

Se trata de la primera obra original de Campanella desde "El cuento de las Comadrejas" y presenta una historia que invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades, el amor y la posibilidad de comenzar de nuevo en cualquier etapa de la vida.

Una comedia romántica con sello argentino

La trama se desarrolla en la sala de espera de un consultorio odontológico, donde se conocen dos personajes tan diferentes como entrañables. Por un lado está Miranda Delgado, una profesora de yoga de poco más de 30 años, carismática, divertida y dueña de una personalidad arrolladora. Del otro, Luis Cavalli, un médico jubilado que atraviesa la viudez mientras intenta adaptarse a una nueva realidad.

Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una relación atravesada por el humor, la ternura y las contradicciones propias de quienes todavía se animan a apostar por el amor. Con diálogos ágiles e inteligentes, la obra explora la vulnerabilidad humana y demuestra que la vida siempre puede sorprender con un nuevo capítulo.

La puesta cuenta con la dirección de Juan José Campanella y está protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida, junto a la participación de Gastón Cocchiarale y Maru Zapata.

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Reprogramación de funciones en el Teatro Plaza

La producción informó que las funciones programadas para los días 12, 13 y 14 de junio en el Teatro Plaza de Mendoza fueron reprogramadas debido a que Eduardo Blanco atraviesa un cuadro viral severo y recibió indicación médica de reposo absoluto durante cinco días.

Nuevas fechas y horarios

  • Entrada para el viernes 12 de junio (21:30): pasa al domingo 28 de junio a las 18:00,
  • Entrada para el sábado 13 de junio (19:00): pasa al sábado 27 de junio a las 17:00,
  • Entrada para el sábado 13 de junio (21:45): pasa al sábado 27 de junio a las 19:30,
  • Entrada para el domingo 14 de junio (19:30): pasa al domingo 28 de junio a las 20:30.

Desde la organización señalaron además que los horarios del sábado 27 fueron especialmente diagramados para que el público pueda seguir y alentar a la Selección Argentina durante su tercer partido de la fase de grupos.

Qué pasa con las entradas

La producción aclaró que todas las entradas adquiridas mantienen su validez automática para las nuevas fechas y horarios, por lo que los espectadores no deberán realizar ningún trámite adicional. "Simplemente deberán presentarse en el teatro el día correspondiente con el mismo ticket ya adquirido", indicaron desde la organización.

Finalmente, expresaron sus disculpas por los inconvenientes ocasionados y desearon una pronta recuperación a Eduardo Blanco, una de las figuras centrales de esta esperada comedia que promete conquistar al público mendocino con una historia tan divertida como emotiva.

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