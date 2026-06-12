Gran Hermano tiene placa definitiva: los salvados y los que siguen en la cuerda floja

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa y quiénes quedaron nominados en la placa negativa .

Antes de la gala de eliminación, Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de tensión y expectativa. Luego de varios días marcados por peleas, discusiones, acusaciones y advertencias dentro de la casa, finalmente quedó definida la nueva placa de nominados .

Gracias a la instancia positiva, Solange Abraham fue la primera participante en salir de placa. La jugadora no pudo ocultar su felicidad y celebró la decisión del público junto a sus compañeros.

Embed - Se definió la placa final y negativa de la semana 16 de Gran Hermano 2026

Minutos más tarde, Andrea del Boca también logró asegurarse la continuidad al ser salvada, festejando con euforia el resultado. Finalmente, Cinzia Francischiello fue la tercera en abandonar la placa, dejando conformada la nómina definitiva de participantes en riesgo.

De esta manera, la placa negativa quedó integrada por Yisela "Yipio" Pintos, Franco Zunino, Steffany "Campanita" Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf, quienes ahora deberán esperar la decisión del público para conocer quién abandonará la casa.

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