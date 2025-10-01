Buscan en Malargüe esclarecer la muerte de un hombre encontrado en un descampado.

Por Claudio Altamirano







El cuerpo de un hombre de 49 años fue hallado este martes en una zona descampada al sureste de la ciudad de Malargüe, en inmediaciones de fincas de la zona periurbana. El hallazgo movilizó a personal policial, sanitario y judicial, que trabajaron en el lugar durante la tarde.

De acuerdo con la información oficial, la víctima era un vecino del departamento y se trataría de la misma persona que estaba siendo buscada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza desde el lunes, luego de ausentarse del hospital local donde cumplía un tratamiento médico.

La Fiscalía de Malargüe encabeza la investigación del caso Tras el descubrimiento del cuerpo, se dispuso un amplio operativo en el área, que incluyó el resguardo de la escena y el inicio de las primeras pericias. No habría signos de violencia ni indicios que hagan presumir la intervención de terceros en el hecho.

La causa quedó a cargo de la Justicia local, que ordenó el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la necropsia correspondiente. El resultado de ese estudio será clave para determinar las causas exactas del fallecimiento y confirmar las primeras hipótesis.

