1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Investigación en curso

Buscan en Malargüe esclarecer la muerte de un hombre encontrado en un descampado

La Justicia local reúne información que aporten los investigadores a la espera de los resultados de la correspondiente autopsia.

Buscan en Malargüe esclarecer la muerte de un hombre encontrado en un descampado.

Buscan en Malargüe esclarecer la muerte de un hombre encontrado en un descampado.

 Por Claudio Altamirano

El cuerpo de un hombre de 49 años fue hallado este martes en una zona descampada al sureste de la ciudad de Malargüe, en inmediaciones de fincas de la zona periurbana. El hallazgo movilizó a personal policial, sanitario y judicial, que trabajaron en el lugar durante la tarde.

De acuerdo con la información oficial, la víctima era un vecino del departamento y se trataría de la misma persona que estaba siendo buscada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza desde el lunes, luego de ausentarse del hospital local donde cumplía un tratamiento médico.

Lee además
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche. video
Claves para el futuro

El Comité de Integración Paso Pehuenche reabre el debate sobre turismo
Antena DS3 de la ESA en Malargüe. video
Ciencia

De Mendoza al cosmos: vuelve el Open Week en la Antena DS3

La Fiscalía de Malargüe encabeza la investigación del caso

Tras el descubrimiento del cuerpo, se dispuso un amplio operativo en el área, que incluyó el resguardo de la escena y el inicio de las primeras pericias. No habría signos de violencia ni indicios que hagan presumir la intervención de terceros en el hecho.

La causa quedó a cargo de la Justicia local, que ordenó el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la necropsia correspondiente. El resultado de ese estudio será clave para determinar las causas exactas del fallecimiento y confirmar las primeras hipótesis.

Temas
Seguí leyendo

Comité Paso Pehuenche: "Las metas se están cumpliendo"

El Paso Pehuenche volvió a reunir a Mendoza y la Región del Maule tras nueve años

El IES de Malargüe suma espacios de prácticas junto a organismos públicos y privados

El turismo, eje del nuevo encuentro de la Agencia de Desarrollo del Sur Mendocino

Con nueva tecnología, el Hospital Malargüe fortalece la atención

Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del Paso Pehuenche

Alfredo Cornejo participará en Chile del Comité de Integración Paso Pehuenche

Alfredo Cornejo recorrió obras en una escuela "emblemática" de Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026
Inversión

Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025
Tomá nota

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Te Puede Interesar

Víctor Fayad presenta el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Alfredo Cornejo
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Por Sitio Andino Política
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Por Natalia Mantineo
Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el accidente vial. 
En una esquina con semáforos

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura