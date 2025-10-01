Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado.

El Poder Judicial Mendoza realizó hoy, en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el sorteo anual para la selección de ciudadanos que integrarán los juicio por jurado durante todo el 2026 , en tanto que a través de esta acción quedaron, oficialmente habilitadas, 11.727 personas para participar de los debates.

Los números seleccionados son el 090, 017, 846, 163, 003, 535, 093, 360 y 933 . Es decir que, si tu DNI termina en alguno de estos números, estás habilitado para ser parte en algún juicio por jurado que se realice durante todo el año que viene.

Cabe recordar que, tras la ampliación de la ley de juicio por jurado, bajo esta modalidad se juzgan todos los homicidios ocurridos en la Provincia de Mendoza (antes era sólo los que tenían pena de perpetua) y también se incluye abuso sexual seguido de muerte.

Tras este sorteo que se realizó en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, quedaron asignadas 11.727 ciudadanos mendocinos, para participar de distintos debates en el 2026. Dicha tarea es remunerada.

Juicio por Jurado, poder judicial - 390551 Se realizó el sorteo anual para la selección de ciudadanos que participarán de algún juicio por jurado en el 2026. Foto: Cristian Lozano

Ahora, ante cada juicio por jurado, se realizará la audiencia de selección (audiencia de “voir-dire”) en la que se eligen a 96 personas (48 mujeres y 48 hombres).

Los seleccionados pasan por un proceso de “análisis” donde las partes hacen distintas consultas, siempre en la audiencia mencionada.

A partir de esa instancia, se depura a varios candidatos y los que quedan son sometidos a otro sorteo, mediante el cual se eligen a los 16 miembros del jurado para el juicio (12 titulares y 4 suplentes, de ambos géneros).

El sorteo realizado hoy dejó un dato relevante. El 2026 será el año con más personas disponibles para la cantidad de juicio por jurado.

Este año hubo 9.892 personas para ejercer su trabajo de jurado; el 2024 fueron 6.162; en el 2023 se habilitaron a 10.888 y en el 2022 apenas 7.291 personas.