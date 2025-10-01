Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Cada 1 de octubre se conmemora el Día del Vendedor y del Vendedor Viajante. En esta nota descubrí su historia, la importancia de esta efeméride, el rol de estos profesionales y cómo se consolidó la Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA).

Día del Vendedor Hoy es el Día del Vendedor y del Vendedor Viajante 1 de octubre: Día del Vendedor y del Vendedor Viajante La Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA) explica que el término “Viajantes Vendedores” abarca todas las variantes de esta profesión, incluyendo a placistas, corredores de plaza o interior, representantes de comercio e industria, promotores de ventas, agentes comerciales y vendedores a domicilio de productos, cursos o planes de ahorro.

El Día del Vendedor se celebra desde 1937, cuando durante el Primer Congreso Panamericano de Viajantes, Corredores y Representantes de Comercio, realizado en Buenos Aires, se decidió instituir una fecha que reconociera la labor de estos profesionales. Participaron representantes de Brasil, Chile, México, Uruguay y Argentina, y se fijó el 1° de octubre como día oficial.

En Argentina, esta fecha también conmemora la unión de la Federación Argentina de Viajantes y la Federación General de Viajantes de la República Argentina, el 1° de octubre de 1958, que dio origen a la FUVA, consolidando la organización de la profesión a nivel nacional. / Clarín

