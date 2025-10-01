Nuevo mes, nuevas rebajas: qué promociones ofrecen bancos y billeteras en octubre 2025

En un contexto donde el aumento de precio impacta de lleno en los gastos cotidianos, las promociones y descuentos se convirtieron en una herramienta clave para muchas familias. En octubre, bancos y billeteras virtuales ofrecen un abanico de beneficios que alcanzan a rubros como supermercados, combustibles o farmacias, entre otros.

Entre las opciones disponibles, se destacan las propuestas del Banco Nación , Macro y Galicia. También sobresalen los descuentos y promociones que brindan plataformas digitales como Mercado Pago y Personal Pay.

ECONOMÍA FAMILIAR Qué promociones bancarias aprovechar en los últimos días de septiembre 2025

PROMOCIONES Y DESCUENTOS Llegó la Banks Week, el "Hot Sale" de los bancos con descuentos y beneficios exclusivos

El Banco Nación extiende hasta el 30 de septiembre su programa de descuentos y reintegros que incluyen combustibles y supermercados. En estaciones de servicio, las promociones son:

Las compras en supermercado o distintos comercios pueden efectuarse con tarjeta de crédito, débito o MODO.

En supermercados como Carrefour, Átomo, Coto, Blow Max, Súper A, Hiper Libertad y Makro, los descuentos llegan al 30% pagando con tarjeta de crédito y app BNA+. Esta promoción se mantiene vigente hasta noviembre.

Además, se destacan rebajas del 30% en carnicerías como Granja Benedetti, Carnes Rizzo y Vaca Negra.

En farmacias Del Puente se aplica un 15% y hasta 3 cuotas sin interés; en ópticas como Visión, La Pirámide y Latino el ahorro es del 10%. Por su parte, en tecnología el banco ofrece una financiación en 3, 6 y 12 pagos sin interés en Frávega.

En el marco de la Feria del Libro, el BNA otorga un 20% de descuento con tope de $10.000 hasta el 6 de octubre. También en librerías (Ludditas, Cúspide y Yenny) se otorgan rebajas del 20% y hasta 12 cuotas.

Macro impulsa el consumo cotidiano

El Banco Macro mantiene beneficios de entre 25% y 30% en estaciones de servicio para clientes que usen Visa Macro o Modo. En supermercados, las promociones más destacadas son:

Amalia Express: 25%.

25%. Blow Max: 30%.

30%. Coto: 25% y 12 cuotas sin interés.

25% y 12 cuotas sin interés. Changomás: hasta 6 cuotas sin interés.

En farmacias Del Puente, Macro ofrece 10% de rebaja y hasta 3 cuotas sin interés (tope $10.000). En indumentaria, se suman 25% y 12 cuotas en Dexter, además de hasta 30% en Topper.

Los clientes también acceden a promociones en Mendoza Shopping (20% a 30% y 12 cuotas), en librerías Yenny con 3 cuotas sin interés y en el rubro tecnología: Cetrogar hasta 12 cuotas sin interés, Frávega y Megatone en 6, y Naldo con la misma financiación.

indumentaria temporada otoño invierno, precios, ropa, vidriera, palmares.jpg Bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos en indumentaria Foto: Yemel Fil

Galicia concentra sus descuentos en supermercados

El Banco Galicia mantiene su estrategia de beneficios en compras cotidianas, con foco en supermercados:

Jumbo: hasta 25% los jueves y 10% extra.

Carrefour: hasta 3 cuotas sin interés de jueves a domingo.

Libertad: 25% los jueves.

Changomás: 20% los viernes y hasta 3 cuotas sin interés de jueves a domingo.

Vea: 20% los jueves.

Apps y billeteras suman promociones

Las billeteras virtuales también refuerzan su presencia con rebajas y financiación en distintos rubros.

Personal Pay:

25% en Changomás (jueves).

20% en Topper (lunes y miércoles).

20% en Coderhouse.

10% en Frávega (miércoles).

Mercado Pago:

15% los martes en Disco, Jumbo y Vea (tope $6.000)

20% en Adidas

3 cuotas sin interés en Devré

6 cuotas sin interés en Mimo & Co

10% en Farmacity los miércoles (tope $2.500)

15% en Farmacia del Puente (tope $4.500).

Mercado Pago.jpg Las billeteras virtuales cada mes renuevan sus promociones en distintos rubros

Un alivio en los últimos días del mes

Con la recta final de septiembre, bancos y billeteras digitales ofrecen un paquete de rebajas y cuotas sin interés que permiten aliviar los gastos familiares. Desde combustibles y alimentos hasta indumentaria, tecnología y entretenimiento, las promociones se consolidan como una estrategia para estirar el salario y darle un respiro al bolsillo.