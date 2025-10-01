Nuevo mes, nuevas rebajas: qué promociones ofrecen bancos y billeteras en octubre 2025

En un contexto donde el aumento de precio impacta de lleno en los gastos cotidianos, las promociones y descuentos se convirtieron en una herramienta clave para muchas familias. En octubre, bancos y billeteras virtuales ofrecen un abanico de beneficios que alcanzan a rubros como supermercados, combustibles o farmacias, entre otros.
Entre las opciones disponibles, se destacan las propuestas del Banco Nación, Macro y Galicia. También sobresalen los descuentos y promociones que brindan plataformas digitales como Mercado Pago y Personal Pay.
Las compras en supermercado o distintos comercios pueden efectuarse con tarjeta de crédito, débito o MODO.
Beneficios del Nación en compras esenciales
El Banco Nación extiende hasta el 30 de septiembre su programa de descuentos y reintegros que incluyen combustibles y supermercados. En estaciones de servicio, las promociones son:
Shell: 25% de reintegro (tope $20.000 por cliente).
YPF: 15% de descuento con tarjeta o BNA+ Modo (tope $15.000).
Axion: 10% todos los días (tope $15.000).
En supermercados como Carrefour, Átomo, Coto, Blow Max, Súper A, Hiper Libertad y Makro, los descuentos llegan al 30% pagando con tarjeta de crédito y app BNA+. Esta promoción se mantiene vigente hasta noviembre.
Además, se destacan rebajas del 30% en carnicerías como Granja Benedetti, Carnes Rizzo y Vaca Negra.
En farmacias Del Puente se aplica un 15% y hasta 3 cuotas sin interés; en ópticas como Visión, La Pirámide y Latino el ahorro es del 10%. Por su parte, en tecnología el banco ofrece una financiación en 3, 6 y 12 pagos sin interés en Frávega.
En el marco de la Feria del Libro, el BNA otorga un 20% de descuento con tope de $10.000 hasta el 6 de octubre. También en librerías (Ludditas, Cúspide y Yenny) se otorgan rebajas del 20% y hasta 12 cuotas.
Macro impulsa el consumo cotidiano
El Banco Macro mantiene beneficios de entre 25% y 30% en estaciones de servicio para clientes que usen Visa Macro o Modo. En supermercados, las promociones más destacadas son:
Amalia Express: 25%.
Blow Max: 30%.
Coto: 25% y 12 cuotas sin interés.
Changomás: hasta 6 cuotas sin interés.
En farmacias Del Puente, Macro ofrece 10% de rebaja y hasta 3 cuotas sin interés (tope $10.000). En indumentaria, se suman 25% y 12 cuotas en Dexter, además de hasta 30% en Topper.
Los clientes también acceden a promociones en Mendoza Shopping (20% a 30% y 12 cuotas), en librerías Yenny con 3 cuotas sin interés y en el rubro tecnología: Cetrogar hasta 12 cuotas sin interés, Frávega y Megatone en 6, y Naldo con la misma financiación.
indumentaria temporada otoño invierno, precios, ropa, vidriera, palmares.jpg
Bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos en indumentaria
Foto: Yemel Fil
Galicia concentra sus descuentos en supermercados
El Banco Galicia mantiene su estrategia de beneficios en compras cotidianas, con foco en supermercados:
Jumbo: hasta 25% los jueves y 10% extra.
Carrefour: hasta 3 cuotas sin interés de jueves a domingo.
Libertad: 25% los jueves.
Changomás: 20% los viernes y hasta 3 cuotas sin interés de jueves a domingo.
Vea: 20% los jueves.
Apps y billeteras suman promociones
Las billeteras virtuales también refuerzan su presencia con rebajas y financiación en distintos rubros.
Personal Pay:
25% en Changomás (jueves).
20% en Topper (lunes y miércoles).
20% en Coderhouse.
10% en Frávega (miércoles).
Mercado Pago:
15% los martes en Disco, Jumbo y Vea (tope $6.000)
20% en Adidas
3 cuotas sin interés en Devré
6 cuotas sin interés en Mimo & Co
10% en Farmacity los miércoles (tope $2.500)
15% en Farmacia del Puente (tope $4.500).
Mercado Pago.jpg
Las billeteras virtuales cada mes renuevan sus promociones en distintos rubros
Un alivio en los últimos días del mes
Con la recta final de septiembre, bancos y billeteras digitales ofrecen un paquete de rebajas y cuotas sin interés que permiten aliviar los gastos familiares. Desde combustibles y alimentos hasta indumentaria, tecnología y entretenimiento, las promociones se consolidan como una estrategia para estirar el salario y darle un respiro al bolsillo.