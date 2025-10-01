1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
MERCADO CAMBIARIO

Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy

Apenas anunciada la suspensión de la venta de dólar oficial por parte de las billeteras virtuales, octubre comenzó con otro salto de la divisa. Los detalles.

Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy

Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy

 Por Soledad Maturano

El primer día de octubre irrumpió con un incremento del dólar oficial, que cotiza a $1.450 para la venta y a $1.400 para la compra en el Banco de la Nación Argentina. A semanas de las elecciones nacionales, el mercado cambiario sigue mostrando volatilidad y en solo una jornada la cotización trepó $50.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 1 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 1 de octubre de 2025
crisis financiera y dolar barato: aumenta la dolarizacion de argentina en septiembre
Pasión por el dólar

Crisis financiera y dólar barato: aumenta la dolarización de Argentina en septiembre

En paralelo, el dólar blue continúa su escalada, registrando hoy:

  • Para la compra: $1.445
  • Para la venta: $1.465

Riesgo país marca su nivel más alto del año

El índice de riesgo país medido por J.P. Morgan cerró el martes en 1.228 puntos básicos, con un salto del 9,25% respecto al día anterior, alcanzando su valor más alto en lo que va del año.

riesgo pais
Riesgo país alcanzó un máximo histórico en lo que va del año

Riesgo país alcanzó un máximo histórico en lo que va del año

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, este aumento se produjo junto a una nueva caída de los títulos soberanos en dólares, que sufrieron bajas de hasta el 3% en algunos tramos de la curva. La escalada del riesgo país no se detiene, a pesar del respaldo recibido la semana pasada por la gestión de Javier Milei por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cotizaciones de otros tipos de dólar

En este contexto, el dólar MEP se ubica en $1.526,27 para la venta y $1.524,98 para la compra, mientras que el dólar contado con liquidación cotiza $1.569,67 para la venta y $1.563,58 para la compra.

Por su parte, el dólar tarjeta, utilizado para pagos en el exterior, también experimentó un aumento del 3,57%, quedando en $1.885 para la venta, lo que suma preocupación entre quienes planean consumos internacionales.

Temas
Seguí leyendo

¿Profundización del cepo? Las billeteras virtuales ya no pueden vender dólar oficial

Crece la presión cambiaria y el dólar vuelve a subir: a cuánto cotiza hoy

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de septiembre de 2025

Mercados desconfiados: el apoyo de Trump-Bessen a Javier Milei se diluye entre sospechas financieras

El oro rompe la barrera de los US$3.800 y alcanza un nuevo máximo histórico

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de septiembre de 2025

Economía argentina: qué pasa con el dólar, el FMI y la matriz productiva de Mendoza

¿Qué pasará con el dólar este lunes 29 de septiembre? Esto anticipa el mercado

LO QUE SE LEE AHORA
Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Triple crimen: las fuerzas de seguridad lograron la detención de Pequeño J, el presunto autor intelectual
En Perú

Triple crimen: detuvieron a "Pequeño J", el presunto autor intelectual

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año. video
Legislatura

Presupuesto 2026: punto por punto, qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año

Por Florencia Martinez del Rio
El Hospital Notti, renovado: Mendoza lanzó la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio.
Salud

El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

Por Natalia Mantineo
Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy
MERCADO CAMBIARIO

Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy

Por Soledad Maturano