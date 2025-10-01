Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy

El primer día de octubre irrumpió con un incremento del dólar oficial, que cotiza a $1.450 para la venta y a $1.400 para la compra en el Banco de la Nación Argentina. A semanas de las elecciones nacionales, el mercado cambiario sigue mostrando volatilidad y en solo una jornada la cotización trepó $50.
En paralelo, el dólar blue continúa su escalada, registrando hoy:
Para la compra: $1.445
Para la venta: $1.465
Riesgo país marca su nivel más alto del año
El índice de riesgo país medido por J.P. Morgan cerró el martes en 1.228 puntos básicos, con un salto del 9,25% respecto al día anterior, alcanzando su valor más alto en lo que va del año.
riesgo pais
De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, este aumento se produjo junto a una nueva caída de los títulos soberanos en dólares, que sufrieron bajas de hasta el 3% en algunos tramos de la curva. La escalada del riesgo país no se detiene, a pesar del respaldo recibido la semana pasada por la gestión de Javier Milei por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Cotizaciones de otros tipos de dólar
En este contexto, el dólar MEP se ubica en $1.526,27 para la venta y $1.524,98 para la compra, mientras que el dólar contado con liquidación cotiza $1.569,67 para la venta y $1.563,58 para la compra.
Por su parte, el dólar tarjeta, utilizado para pagos en el exterior, también experimentó un aumento del 3,57%, quedando en $1.885 para la venta, lo que suma preocupación entre quienes planean consumos internacionales.