30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
¿Profundización del cepo? Las billeteras virtuales ya no pueden vender dólar oficial

El Banco Central frenó la venta de dólar oficial mediante billeteras virtuales y dijo que "no hay ningún cambio normativo". Qué pasó.

 Por Sofía Pons

A través de un ida y vuelta en la red social X, los usuarios de billeteras virtuales confirmaron que no podrán comprar dólar oficial hasta nuevo aviso. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no han modificado ni implementado nuevas normativas, sino que están haciendo cumplir las vigentes.

Esta tarde, los usuarios de billeteras virtuales que querían comprar dólares oficiales no pudieron efectuar la transacción digital. Ante los reclamos, el CEO y cofundador de Cocos Capital, Ariel Sbdar, publicó: "Nos pidieron apagar".

Posteriormente, el titular de la empresa explicó: "Solo para aclarar que, si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre".

Qué contestó el Banco Central ante la polémica de las billeteras virtuales

La semana pasada, el Banco Central reinstauró una restricción cambiaria que impone un plazo de 90 días en el que quienes compren dólar oficial no podrán operar con Contado Con Liquidación (CCL) o dólar MEP, y viceversa.

Este martes, la institución bancaria tuvo que salir a aclarar qué estaba pasando ante la polémica que resultó tras las publicaciones de Sbdar y los usuarios de billeteras virtuales. "El BCRA aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas ", indica el comunicado.

Además, explica: "Las personas humanas podrán seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de los bancos y entidades autorizadas".

En abril, el Gobierno Nacional anunció el fin del cepo cambiario, la eliminación de restricciones cambiarias a personas humanas y la flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Sin embargo, ahora aclararon que "la compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones".

Según el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, nada cambió, solo descubrieron la operatoria de las billeteras virtuales y aplicaron la normativa existente para frenar la venta de dólares a través de este mecanismo, explicó a medios nacionales.

