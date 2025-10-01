1 de octubre de 2025
Familia Militar: todos los descuentos y beneficios para personal de Defensa y Fuerzas Armadas

Los militares, civiles y veteranos de Malvinas accederán a rebajas de hasta el 50% en educación, turismo, supermercados y más. También hay beneficios a través de BNA+.

Anunciaron beneficios y descuentos para las Fuerzas Armadas Argentinas

Por Sitio Andino Sociedad

El vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó este miércoles el programa “Familia Militar”, que reúne descuentos y beneficios para más de un millón de argentinos vinculados al sistema nacional de Defensa.

La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 807/2025, contempla a militares en actividad, retirados, personal civil, reservistas, veteranos de Malvinas y familiares de caídos en cumplimiento del deber. También están incluidos los docentes y alumnos de institutos de formación militar, los afiliados al IOSFA y sus grupos familiares.

Según destacó Adorni, se trata de una medida que busca “reparar décadas de olvido y maltrato hacia las Fuerzas Armadas”, y que permitirá acceder a rebajas de hasta 50% en distintos rubros, a través de una plataforma digital.

Beneficios para más de un millón de personas vinculadas al Ministerio de Defensa

El programa alcanza a 1.100.000 beneficiarios en todo el país y se apoya en convenios con más de 200 empresas privadas, con la meta de llegar a más de mil en el corto plazo.

Entre los principales rubros incluidos figuran:

  • Alimentos y supermercados: descuentos en grandes cadenas, mayoristas, minoristas y comercios de cercanía.
  • Indumentaria y hogar: rebajas en ropa, calzado, librerías, electrodomésticos y artículos tecnológicos.
  • Transporte y turismo: tarifas bonificadas en servicios terrestres, fluviales y aéreos, además de convenios con hoteles, agencias de viaje y complejos vacacionales militares.
  • Salud y bienestar: descuentos en farmacias, ópticas, servicios médicos, medicamentos y acceso a gimnasios.
  • Educación: bonificaciones en matrículas y cuotas de colegios, universidades e institutos de idiomas.
  • Tecnología: promociones en telefonía celular, internet, software y equipos electrónicos.
  • Servicios financieros: beneficios en bancos, cuentas sin cargo, tarjetas con promociones y seguros automotores.
  • Cultura y recreación: descuentos en entradas a espectáculos, cines, museos, colonias de vacaciones y actividades deportivas.
El director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, Facundo Quiroga, resaltó que la unificación de convenios permitirá negociar en bloque con las empresas y garantizar un esquema homogéneo y federal para toda la comunidad de Defensa.

Beneficios y descuentos en Defensa: sin costo para el Estado

El Gobierno aclaró que el programa se implementa sin erogación presupuestaria: el financiamiento corre íntegramente por parte de las empresas privadas.

Además, se utilizará un validador digital de DNI para confirmar la identidad de los beneficiarios, sin que los comercios tengan acceso a bases de datos sensibles.

La implementación será escalonada: en primer lugar alcanzará a quienes figuran en el padrón de IOSFA y luego se irán incorporando los demás colectivos.

El ministro de Defensa, Luis Petri, no participó del anuncio por cuestiones de agenda, pero se espera que en los próximos días encabece una presentación propia para profundizar en los detalles del programa.

Manuel Adorni: “Durante décadas, nuestras Fuerzas fueron humilladas”

En la conferencia de prensa, Adorni subrayó que el programa es parte de una política de reconocimiento y reparación hacia los miembros de las Fuerzas Armadas: “Durante décadas, nuestras Fuerzas fueron humilladas, maltratadas, olvidadas, destinadas a servir en el peor de los mundos”.

“Este Gobierno abraza a quienes arriesgan su vida para salvar la de sus compatriotas. Solo puede considerarse digno aquel país que respeta y admira a sus Fuerzas Armadas”, aseguró.

Beneficios adicionales con BNA+ para personal de Defensa y Fuerzas Armadas

En paralelo, el Ministerio de Defensa y el Banco Nación anunciaron beneficios especiales para los miembros de las Fuerzas Armadas y empleados de la cartera, a través de la app BNA+.

Entre ellos se destacan:

  • Reintegro del 100% de compras con tarjetas del BNA hasta $300.000 (del 1/10 al 29/11/25).
  • Adelanto de haberes de hasta $500.000 mensuales con tasa de interés 0%, a devolver en 35 días.
  • 5% adicional en supermercados y mayoristas todos los miércoles (hasta $32.000 mensuales).
  • Préstamos hipotecarios con tasas preferenciales, financiamiento de hasta el 90% y cuotas ajustadas por salarios.
  • Préstamos personales de hasta $100.000.000, con acreditación inmediata y tasa fija del 38% TNA.
