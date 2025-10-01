La carne subió más que la inflación: cuánto cuesta hoy un kilo en promedio

Hoy, en promedio, comprar un kilo de carne vacuna cuesta entre $12.000 y $19.000. El valor depende del corte, del comercio y de la zona de compra, pero todas esas variables comparten un mismo factor: mes a mes los precios vuelven a subir.
Un informe confirmó que la carne sigue aumentando y el bolsillo se resiente. Cuál es el precio de los diferentes cortes.
El último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), basado en los principales mercados del país, confirma esta tendencia. Según el informe, el aumento interanual —entre agosto de 2024 y agosto de 2025— alcanzó el 56,6%. La cifra resulta llamativa porque supera ampliamente a la inflación interanual medida por el INDEC, que en el mismo período se ubicó en 33,6%.
En contraste, los precios del pechito de cerdo y del pollo se presentan como alternativas más accesibles para el bolsillo. En promedio, el primero ronda los $7.173 y el segundo los $3.835. Este menor costo explica en parte el incremento del consumo de estas carnes en los últimos meses. Sin embargo, ambas registran subas interanuales significativas: 44,6% en el caso del cerdo y 41,1% en el pollo, valores que también superan la variación interanual de la inflación.
Tomando como referencia el informe del IPCVA, el promedio de precios por kilos que se pudieron registrar en agosto son los siguientes:
Ahora bien, en el informe el promedio del precio de carne se ubica en los $12.500
A través de distintos medios nacionales y sus redes sociales, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores expresó su preocupación por el aumento sostenido de los precios y la baja del consumo.
En un comunicado, manifestaron que uno de los factores que más preocupa son los costos: "Los costos no cierran en relación al valor de la carne. El incremento constante de gastos operativos (desde el transporte y la energía hasta los insumos básicos para el faenado y distribución) no encuentra correlato en el precio final de la carne en el mercado interno", indicó Leonardo Rafael, presidente de la cámara.
En este escenario, la evolución del precio de la carne vacuna seguirá siendo un punto de atención tanto para los productores como para los consumidores. El comportamiento de los próximos meses dependerá de factores como la inflación general, la demanda y las condiciones de producción.