1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
RELEVAMIENTO

La carne subió más que la inflación: cuánto cuesta hoy un kilo en promedio

Un informe confirmó que la carne sigue aumentando y el bolsillo se resiente. Cuál es el precio de los diferentes cortes.

La carne subió más que la inflación: cuánto cuesta hoy un kilo en promedio

La carne subió más que la inflación: cuánto cuesta hoy un kilo en promedio

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

Hoy, en promedio, comprar un kilo de carne vacuna cuesta entre $12.000 y $19.000. El valor depende del corte, del comercio y de la zona de compra, pero todas esas variables comparten un mismo factor: mes a mes los precios vuelven a subir.

El último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), basado en los principales mercados del país, confirma esta tendencia. Según el informe, el aumento interanual —entre agosto de 2024 y agosto de 2025— alcanzó el 56,6%. La cifra resulta llamativa porque supera ampliamente a la inflación interanual medida por el INDEC, que en el mismo período se ubicó en 33,6%.

Lee además
Carne: el precio del dólar y la caída del poder adquisitivo marcan el mercado
Consumo

El precio del dólar y la caída del poder adquisitivo marcan el mercado de la carne
El Gobierno nacional confirmó que las retenciones cero para la carne se mantendrán hasta el 31 de octubre
ANUNCIO OFICIAL

El Gobierno nacional confirmó que las retenciones cero para la carne se mantendrán hasta el 31 de octubre

En términos concretos, la carne vacuna subió más de 23 puntos porcentuales por encima del índice de inflación oficial.
Mercado Central, carnes, carnicería, consumo, precio, alimento, pollo
El kilo de pollo está entre los precios más accesibles en el mercado de la carne.

El kilo de pollo está entre los precios más accesibles en el mercado de la carne.

En contraste, los precios del pechito de cerdo y del pollo se presentan como alternativas más accesibles para el bolsillo. En promedio, el primero ronda los $7.173 y el segundo los $3.835. Este menor costo explica en parte el incremento del consumo de estas carnes en los últimos meses. Sin embargo, ambas registran subas interanuales significativas: 44,6% en el caso del cerdo y 41,1% en el pollo, valores que también superan la variación interanual de la inflación.

Cuánto cuesta la carne vacuna

Tomando como referencia el informe del IPCVA, el promedio de precios por kilos que se pudieron registrar en agosto son los siguientes:

  • Asado de tira: $11.281
  • Bola de lomo: $13.070
  • Cuadrada: $13.115
  • Lomo: $18.925
  • Osobuco: $7.840
  • Peceto: $15.564
  • Molida especial: $9.737
  • Vacío: $14.401
  • Matambre: $11.851

Ahora bien, en el informe el promedio del precio de carne se ubica en los $12.500

Preocupación desde la Cámara de Matarifes y Abastecedores

A través de distintos medios nacionales y sus redes sociales, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores expresó su preocupación por el aumento sostenido de los precios y la baja del consumo.

comercio, alimentos, canasta básica, comida, precios, costo vida, mercado central, carne, carnicería
La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores expresó su preocupación por el aumento sostenido de los precios y la baja del consumo.

La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores expresó su preocupación por el aumento sostenido de los precios y la baja del consumo.

En un comunicado, manifestaron que uno de los factores que más preocupa son los costos: "Los costos no cierran en relación al valor de la carne. El incremento constante de gastos operativos (desde el transporte y la energía hasta los insumos básicos para el faenado y distribución) no encuentra correlato en el precio final de la carne en el mercado interno", indicó Leonardo Rafael, presidente de la cámara.

En este escenario, la evolución del precio de la carne vacuna seguirá siendo un punto de atención tanto para los productores como para los consumidores. El comportamiento de los próximos meses dependerá de factores como la inflación general, la demanda y las condiciones de producción.

Temas
Seguí leyendo

Tras los incidentes en Guaymallén, retiraron la carne y continúan los trabajos de remoción

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 1 de octubre de 2025

Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy

Telefe tiene nuevo dueño: Quién es el rosarino Scaglione nuevo hombre fuerte de la televisión

Nuevo mes, nuevas rebajas: qué promociones ofrecen bancos y billeteras en octubre 2025

Trabajo y derechos: ¿Hay otro camino para la reforma laboral?

El desafío del empleo en Argentina: qué competencias faltan y por qué crece la desocupación

LO QUE SE LEE AHORA
Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Conmoción en Guaymallén por el brutal homicidio de un hombre de 31 años. 
buscan a dos sujetos

Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.
buena noticia

Juan Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Te Puede Interesar

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
Financiamiento

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro Víctor Fayad explicó las correcciones que proponen para el avalúo de algunas propiedades. 
ACTUALIZACIÓN

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Por Cecilia Zabala
Los trabajos avanzan según un cronograma de distintas etapas.
Plan de trabajo

Socavón en Acceso Sur: avanzan las obras y ya tiene fecha la habilitación

Por Sitio Andino Policiales