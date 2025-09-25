El Gobierno nacional confirmó que las retenciones cero para la carne se mantendrán hasta el 31 de octubre

El Gobierno nacional confirmó que las retenciones cero continuarán para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre, manteniendo lo dispuesto en el Decreto 682, publicado el lunes. El anuncio fue realizado por Manuel Adorni a través de su cuenta de X, quien aclaró que, a diferencia de los granos, no habrá cupo en este caso.

El anuncio del vocero presidencial se produce tras el malestar de los productores agropecuarios luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmara que se alcanzó el tope de US$7.000 millones . Esto derivó en la baja inmediata de la opción de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo el beneficio para granos.

ES OFICIAL El Gobierno nacional derogó 71 regulaciones al comercio: cuáles y cómo impacta en el mercado

En el caso de la carne vacuna y aviar, la situación es diferente: el decreto no estableció cupos para la aplicación del beneficio y solo fijó como límite de vigencia el 31 de octubre .

La medida alcanza tanto a los grandes complejos exportadores como a los pequeños productores del sector avícola y bovino, en un contexto de fuerte presión de los sectores productivos para reducir la carga impositiva sobre las exportaciones.

El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo. Fin.

Cómo se aplicarán las retenciones en otros productos

Una vez agotado el cupo para granos, se regresa al esquema de retenciones habitual, que establece los siguientes porcentajes según el producto:

Soja: 26%

Harina, pellets y otros subproductos de soja: 24,5%

Aceite de soja: 24,5%

Maíz: 9,5%

Sorgo: 9,5%

Trigo: 12%

Girasol: entre 4% y 5% según el producto

Aceite de girasol: 4%

Cebada forrajera: 9,5%

Harina de trigo y malta: 5%

La Sociedad Rural expresó su malestar

En este marco, la Sociedad Rural manifestó su descontento. Nicolás Pino, en diálogo con Radio Mitre, señaló: “Sabíamos que los US$7.000 millones se iban a alcanzar, pero no esperábamos que en 48 o 72 horas se cubriera todo. Nos sorprende y nos lleva a preguntarnos si ese beneficio llegó efectivamente a los productores”.

El dirigente ruralista advirtió que resulta “llamativo” el volumen de declaraciones juradas presentadas en tan poco tiempo y agregó: “Es importante tener información concreta sobre cómo se distribuyeron esos recursos. Muchos productores quedaron afuera de esta oportunidad que se prometía hasta octubre”.