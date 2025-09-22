Tras los incidentes en Guaymallén, retiraron la carne y continúan los trabajos de remoción

Personal municipal trabajó en el lugar para retirar la mercadería

Un accidente vial en Guaymallén dejó escenas de tensión este lunes, cuando un camión cargado con carne volcó en el Acceso Este y Cañadita Alegre. Guaymallén quedó convulsionado por los enfrentamientos entre vecinos que intentaron llevarse la mercadería , y efectivos de Infantería que intervinieron para dispersarlos.

Todo ocurrió cuando un camión que transportaba miles de kilos de carne volcó en el Acceso Este y Cañadita Alegre. Cientos de vecinos se acercaron a observar lo ocurrido y con el correr de las horas quisieron robar la carne que estaba en el lugar . Las personas que estaban en el lugar, " empezaron a empujar las vallas para pasar y comenzaron a reprimir con gas lacrimógeno ", afirmó una vecina en diálogo con Sitio Andino.

serios incidentes Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

En medio de los incidentes, se registró la presencia de numerosos menores . “ Había niños llorando por el ardor del gas; les picaban los ojos y la garganta. No tienen consideración por nada ”, agregó la mujer, en crítica al accionar de las fuerzas de seguridad.

Guaymallén quedó convulsionado por los enfrentamientos entre vecinos, que intentaron llevarse la mercadería

Alrededor de las 15:00 horas, un nuevo grupo de personas generó nuevamente disturbios en la zona, lo que obligó otra vez a la intervención policial . Paralelamente, personal de la Municipalidad de Guaymallén y efectivos policiales trabajaban para remover el vehículo siniestrado y despejar la calle Cañadita Alegre .

22 de septiembre, camion volcado con carne, acceso este, guaymallen, accidente Un nuevo grupo de personas generó nuevamente disturbios en la zona Foto: Yemel Fil

Finalmente, hacia las 15:30 horas comenzaron las tareas para levantar el camión. Primero retiraron los restos de carne que permanecían sobre la calzada para posteriormente mover el rodado. Todo el operativo se desarrolló bajo un fuerte despliegue policial y municipal.

22 de septiembre, camion volcado con carne, acceso este, guaymallen, accidente Primero retiraron los restos de carne que permanecían sobre la calzada para posteriormente mover el rodado Foto: Yemel Fil

Detalles del grave accidente vial en Guaymallén

"Reventó una cubierta, perdió el control de la camioneta y golpeó contra el camión, el cual se quiso separar y cayó abajo del puente", relató a Sitio Andino Mauro, el hijo del hombre que conducía el utilitario. Y agregó: "viajaba mi papá con un acompañante, ambos fueron trasladados al hospital Italiano pero los dos están bien".

22 de septiembre, camion volcado con carne, acceso este, guaymallen, accidente "Reventó una cubierta, perdió el control de la camioneta y golpeó contra el camión", afirmó a este medio el hijo del hombre que conducía el utilitario Foto: Yemel Fil

El grave accidente vial del camión que transporta carne, provocó un caos vehicular en el Acceso Este, a la altura de Guaymallén. Afortunadamente, el siniestro no dejó heridos de gravedad, aunque si obligó a las autoridades a cortar el tránsito.

El hecho ocurrió a las 11.15 en Acceso Este y Cañadita Alegre de Guaymallén, cuando un camión volcó tras ser impactado por un utilitario y producto de esto, el hombre perdió el dominio del transporte, cayendo al vacío por el puente del cruce mencionado.

22 de septiembre, camion volcado con carne, acceso este, guaymallen, accidente Un camión cargado con carne volcó en Guaymallén Foto: Yemel Fil

Al caer, el camión quedó atravesado en la calle Cañadita Alegre, por lo que el tránsito quedó totalmente cortado en esa arteria y también con importantes demoras en el Acceso Este.