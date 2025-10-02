2 de octubre de 2025
Sitio Andino
ANSES: quiénes cobran este jueves 2 de octubre de 2025

ANSES informa que continúa con el pago de las Asignaciones de Pago Único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas iniciadas en septiembre.

Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este jueves 2 de octubre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Septiembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.
  • Septiembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de septiembre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 1: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 2: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de octubre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Desempleo Plan 2

  • Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

