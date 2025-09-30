30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

ANSES continúa con los pagos de Becas Progresar: enterate cuándo se acreditará octubre 2025 y cómo verificar tu beneficio.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los pagos del programa Progresar correspondientes a octubre. En esta nota te contamos cuándo se acreditará el beneficio, cómo verificarlo y toda la información útil para que los estudiantes reciban el monto asignado.

Becas Progresar.jpg
Todo sobre la Beca Progresar de octubre 2025

El programa Progresar, antes conocido como Becas Progresar, tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a completar sus estudios y continuar su formación profesional.

Por el momento, ANSES no confirmó las fechas de cobro de octubre 2025. Se recomienda a los beneficiarios consultar regularmente Mi ANSES y Mi Argentina para verificar cuándo se acreditará el pago y si el beneficio sigue vigente.

Cómo comprobar tu beneficio

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se detalla la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: con datos personales para comprobar si el depósito se realizó.

Los requisitos por modalidad

Progresar Superior

  • Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.
  • Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope de edad se amplía hasta los 30.
  • No hay límite de edad para quienes estudian enfermería.
  • Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (salvo excepciones como pensiones no contributivas por invalidez).
  • Haber finalizado la secundaria sin materias pendientes.
  • Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.
  • Presentar el avance académico requerido.
  • Tener el esquema de vacunación actualizado.
  • Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

  • Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.
  • Tener entre 18 y 24 años; si no se tiene empleo formal, el límite se extiende hasta los 40 años.
  • El ingreso individual no puede superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

  • Tener entre 16 y 24 años y residencia legal en el país de al menos dos años.
  • El ingreso familiar debe ubicarse por debajo de tres SMVM (con excepciones en caso de discapacidad).
  • Ser alumno regular y demostrar progreso académico.
  • Contar con el esquema de vacunación correspondiente o en curso.
  • Participar en los cursos de orientación vocacional y laboral que el programa exige para acceder al total del beneficio.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades por parte de Anses pueden acceder a la información completa haciendo clic aquí.

