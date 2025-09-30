30 de septiembre de 2025
Pensión No Contributiva: requisitos para acceder al beneficio en octubre 2025

La Anses dio a conocer cuáles son los requisitos para poder acceder a una Pensión No Contributiva en el mes de octubre. Aquí toda la información.

Por Juan Pablo Strappazzon

Recientemente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, los requisitos necesarios para acceder a una Pensión No Contributiva en octubre. En esta nota te contamos todo lo que debés saber.

Pensiones no contributivas
Todo sobre la Pensión No Contributiva de ANSES de octubre 2025

La Pensión No Contributiva (PNC) es un beneficio económico de ANSES destinado a personas en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación o pensión contributiva.

Su objetivo es garantizar un ingreso mínimo a quienes no pueden sostenerse por sus propios medios, ya sea por edad, discapacidad u otras circunstancias.

Si deseas acceder a este beneficio, es fundamental conocer los requisitos, que varían según la categoría correspondiente:

Pensión por invalidez

  • Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.
  • Tener hasta 65 años de edad
  • Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.
    • Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.
    • En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.
  • No cobrar jubilación ni pensión.
  • En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.
  • Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).

Pensión para madre de siete hijos

  • Ser argentina o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país).
  • Si sos extranjera, haber residido en el país al menos durante 15 años.
  • No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.
  • No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.
  • No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan tu subsistencia ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.
  • Tu cónyuge o concubino puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

Pensión por vejez

  • Tener 70 o más años de edad.
  • Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.
  • Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.
  • No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.
  • No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.
  • No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.
  • En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.
  • La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Pensión para personas con VIH, Hepatitis B y/o C

  • Tener 18 años de edad y residir en el país al momento de solicitar la prestación.
  • Las personas argentinas naturalizadas o extranjeras deben contar con un mínimo de 5 años de residencia continuada en el país y al momento de la solicitud.
  • Tener acreditado el diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud al momento de solicitar esta prestación.
  • Aprobar la evaluación socioeconómica.
  • Tené en cuenta que:
    • Tus ingresos mensuales no pueden ser superiores al valor equivalente de un Salario Mínimo Vital y Móvil.
    • Los ingresos de todo tu grupo familiar (cónyuge o conviviente), junto a los tuyos, no pueden superar el valor equivalente de tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Cómo saber si cobrás el beneficio de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite consultar en línea si tenés asignado el cobro de una Pensión No Contributiva. Para hacerlo, seguí estos pasos:

  • Ingresá a Mi ANSES con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
  • Una vez dentro, accedé a la sección “Mis Cobros”.
  • Allí podrás verificar si tenés un pago programado, el monto correspondiente y la fecha estimada de acreditación.
