30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
ES OFICIAL

El Gobierno anunció descuentos en supermercados para jubilados: de qué se trata el programa

El Gobierno lanzó un plan de descuentos en supermercados para jubilados y pensionados, con beneficios en las principales cadenas del país. Los detalles.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

El Ministerio de Capital Humano anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados de ANSES. El objetivo central es reforzar el poder adquisitivo de este sector y, al mismo tiempo, estimular el consumo interno. La iniciativa contempla descuentos exclusivos en las principales cadenas de supermercados del país.

Según el comunicado oficial, la medida alcanza a los más de 7 millones de jubilados y pensionados de Argentina y, además, beneficia al comercio minorista al “aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”.

El programa forma parte del paquete de disposiciones incluidas en el presupuesto 2026, que prevé un incremento de haberes jubilatorios un 5% por encima de la inflación estimada. Se suma, además, al contexto generado por el veto presidencial a la ley que establecía un aumento del 7,2% y la suba del bono a $110.000. Desde el Gobierno defendieron esta alternativa como una herramienta “creativa” para impulsar el consumo sin comprometer las cuentas públicas.

oscar david, supermercados, mayorista, compras, canasta basica, mercaderia.jpg
Los descuentos se pueden complementar con beneficios en entidades bancarias

Qué supermercados participan y cuáles son los descuentos

Los beneficios estarán disponibles en una amplia red de supermercados, con rebajas que se aplicarán en la mayoría de los rubros, salvo carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas. Los descuentos se organizan de la siguiente manera:

  • Disco: 10% + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Jumbo: 10% + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Vea: 10% + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Coto: 10% sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • La Anónima: 10% sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Josimar: 15% sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Carrefour: 10% con un tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
  • Día: 10% con un tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Beneficios adicionales con Banco Nación

El plan incorpora un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina (BNA). Los jubilados y pensionados que perciban sus haberes allí podrán acceder a un reintegro exclusivo del 5% en compras realizadas con BNA+ MODO, tarjeta de débito o crédito, con un tope de $20.000. Este beneficio aplica en Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Embed

Asimismo, el banco remunerará diariamente el saldo en cuenta con una tasa nominal anual del 32% hasta un límite de $500.000.

Convenio con Banco Galicia

En paralelo, los beneficiarios que cobren sus haberes en Banco Galicia tendrán hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito. El tope es de $20.000 mensuales en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.

Adicionalmente, quienes dispongan de una cuenta remunerada FIMA obtendrán rendimientos diarios sobre el saldo acreditado, con una TNA del 33,2%, sin límite máximo para remunerar.

