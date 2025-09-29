La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, participó de la jornada y destacó la importancia de esta nueva oferta educativa. “Los adultos pueden terminar sus estudios secundarios y, además, sumar una formación técnico-profesional. En esta segunda mitad del año ya está en marcha esta propuesta en San Rafael, que funcionará en el CENS 3-428 Arturo Blanco con dos ofertas: una en turismo y hotelería y otra en diseño multimedia”, explicó Ferrari.

“Está destinada a mayores de 18 años que no hayan concluido el nivel secundario, y permite obtener la certificación oficial como técnico profesional”, agregó.

image Por su parte, el director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Erico Arias, señaló que los CEPAS otorgarán la certificación de finalización de nivel secundario junto con la formación en oficios. “Es un bachiller profesional; es decir, que las materias básicas están relacionadas con la formación profesional. A las dos propuestas que acercamos a San Rafael sumamos, en General Alvear, programación y diseño multimedia, y en Malargüe, programación”, detalló.

"Para esta segunda etapa de los CEPAS ya están abiertas las inscripciones. Queremos capacitarlos y formarlos para que terminen la secundaria y puedan ingresar al mundo laboral con los estudios obligatorios cumplidos", agregó Arias. Esta experiencia educativa también propone un trabajo articulado con empresas, sindicatos y otros organismos de la sociedad civil. "Este año comenzamos con 200 estudiantes que ya están cursando", concluyó Arias.